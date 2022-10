Marszałek Senatu: na szczycie w Zagrzebiu będziemy przekonywać, że brak oporu wobec działań Rosji jest krótkowzroczny

Podczas szczytu Platformy Krymskiej w Zagrzebiu będziemy przekonywać nieprzekonanych, że wojna w Ukrainie to konflikt cywilizacji, a brak oporu wobec Rosji to działanie krótkowzroczne - powiedział PAP marszałek Senatu Tomasz Grodzki.

Jak zaznaczył, szczyt ma też na celu mobilizowanie rządów do zintensyfikowania pomocy finansowej, politycznej i militarnej dla Ukrainy.

W poniedziałek i wtorek marszałek Grodzki złoży wizytę w Chorwacji w związku z udziałem w I Parlamentarnym Szczycie Platformy Krymskiej. W szczycie weźmie też udział marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

Szczyt organizują Zgromadzenie Chorwackie i Rada Najwyższa Ukrainy. Ze względu na toczącą się w Ukrainie wojnę szczyt odbędzie się w Zagrzebiu. Wezmą w nim udział delegacje parlamentów z ok. 50 krajów. Na marginesie spotkania Grodzki spotka się z szefami parlamentów: Ukrainy, Mołdawii, Chorwacji. Trwają też prace nad przygotowaniem innych spotkań bilateralnych.

"Platforma Krymska jest jednym z najważniejszych formatów parlamentarnych dotyczących niczym nieuzasadnionej agresji Rosji na niepodległą Ukrainę, nie mówiąc o aneksji Krymu, którą świat zlekceważył w 2014 r., za co płacimy dzisiaj ogromną cenę, a Ukraińcy - straszliwą cenę. Bo Władimir Putin w swej szalonej kalkulacji zakładał, że z całą Ukrainą pójdzie mu tak samo łatwo jak z samym Krymem, gdy armia ukraińska osłabiana celowymi działaniami ówczesnego prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza była praktycznie bezsilna" - powiedział Grodzki.

Jak dodał, spotkanie w Zagrzebiu odbędzie się na wezwanie szefa Rady Najwyższej Ukrainy Rusłana Stefanczuka, na które odpowiedziało bardzo wielu przywódców parlamentów; oczekiwana jest także szefowa kongresu USA pani Nancy Pelosi. "Spotkań bilateralnych ma być tam mnóstwo, bo taka jest natura konferencji parlamentarnych, będą one z konieczności krótkie" - zaznaczył Grodzki.

Według niego to spotkanie "ma jednak na celu przede wszystkim przekonanie nieprzekonanych, że wojna w Ukrainie to konflikt cywilizacji, a nie konflikt graniczny czy terytorialny i cywilizacja wolnego świata musi zwyciężyć w wojnie z barbarzyńcami, bo jeśli tak się nie stanie, będzie to miało gigantyczne, negatywne konsekwencje dla całego porządku światowego."

"Brak oporu wobec Rosji to działanie krótkowzroczne, będziemy przekonywać do podjęcia działań" - dodał.

"W poniedziałek wieczorem zobaczymy ilu zjawi się przedstawicieli z tych krajów, które nie mają jasnego stanowiska w sprawie Ukrainy. Bo w naszych kontaktach na przykład z krajami arabskimi widać, że niektóre z nich przechylają się na stronę Ukrainy, ale inne, jak Arabia Saudyjska, podają rękę Putinowi, nie mówiąc już o Iranie, który z jednej strony zaprzecza, że wysyła Rosji drony, ale wszyscy wiedzą, że te drony tam są i sieją zniszczenie wśród ludzi. Po drugie spotkanie w Zagrzebiu będzie kolejnym gestem pokazującym zjednoczenie ogromnej większości krajów wolnego świata, ma ono też na celu zmobilizować rządy do zintensyfikowania pomocy finansowej, politycznej, humanitarnej i militarnej Ukrainie. Te zabiegi trwają non stop - jedne są bardziej nagłaśniane, inne mniej, część działań odbywa się w dużej dyskrecji, ale ci, którzy rozumieją, że nie ma innej alternatywy jak wygnanie Rosji z terytorium wolnej Ukrainy, pracują nad tym bardzo ciężko, na różnych polach" - powiedział marszałek Senatu.

Jak zaznaczył, efektem szczytu będzie wspólna deklaracja polityków. "Myśmy zgłosili nasze uwagi, ale ostatecznie na pewno będzie w niej wezwanie do jedności, do działania, zaostrzenia sankcji i działania na rzecz odbudowy Ukrainy przy użyciu zamrożonych środków rosyjskich oraz - co jest w mojej ocenie najtrudniejsze - próba wypracowania przynajmniej wstępnych założeń i planów co zrobić z Rosją, żeby za 20 lat historia się nie powtórzyła. To jest agresywny kraj, który - jeśli nie będzie nauczony, że agresja na niepodległe państwo jest nieakceptowalna i jest ciężko karana - to ta historia się powtórzy. Ten schemat pokazują już wydarzenia w Afganistanie, Gruzji, Syrii tylko w tym stuleciu" - dodał.

Grodzki zauważył, że kwestia wojny w Ukrainie to obecnie "bodaj jedyny wspólny mianownik między rządem a opozycją". Ocenił, że w tej sprawie Polacy, także polskie władze, są zjednoczeni.

"Polska dziś nie ma sobie w sprawie Ukrainy nic do zarzucenia, raczej trzeba mobilizować innych przekonując, że jedność wolnego świata to czynnik, który zapewni nam wszystkim zwycięstwo i pomoże tworzyć plany odbudowy Ukrainy" - ocenił.

Marszałek Senatu był też pytany o wypowiedź premiera Mateusza Morawieckiego dla "Dziennika Gazety Prawnej", że obawia się on ataku wojska rosyjskiego lub rosyjskiego i białoruskiego na północną granicę Ukrainy, że trzeba się też liczyć z prowokacjami na terytorium naszego kraju. Premier przestrzegał też przed "kolejnymi próbami destabilizacji granicy polsko-białoruskiej".

Grodzki podkreślił, że w Ukrainie trwa regularna wojna, co niesie też zagrożenia dla Polski. "Obaw jest wiele i zadaniem naszego rządu oraz naszych sił zbrojnych jest to, by stawić im czoła" - powiedział. Wyraził też nadzieję, że Polska będzie w stanie stosować wypracowane już wcześniej rozwiązania dotyczące granicy z Białorusią, ale mniej okrutne niż tzw. pushbacki.

"To obozy dla uchodźców, weryfikacja, wydawanie pozwoleń na pobyt dla tych, którzy w swoim kraju obawiają się o swoje życie, odsyłanie do krajów destynacji. Bo cierpienie dziecka - czy mordowanego przez Sowietów w Ukrainie czy umierającego w lasach po białoruskiej stronie - jest zawsze cierpieniem dziecka" - podkreślił marszałek Senatu.