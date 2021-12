Marszałek Senatu: Niech święta odsuną na bok podziały

Niech święta przynajmniej na chwilę odsuną na bok podziały, które w bolesny sposób dzielą nasz naród. Bądźmy razem w bliskości, miłości, w świątecznej atmosferze pełnej ciepła i pogody ducha - powiedział marszałek Senatu Tomasz Grodzki, składając Polakom życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

"Niedługo - mam nadzieję w zdrowiu - usiądziemy do wigilijnego stołu i będziemy świętować Boże Narodzenie. Niestety, znowu odbędzie się to w cieniu pandemii, która ciągle zabiera zdrowie, a czasem i życie naszych bliskich. Mimo wszystko bądźmy ze sobą w gronie najbliższych, czy to fizycznie, czy - gdy nie będzie to możliwe - łącząc się duchowo, przez telefon czy internet. Człowiek jest tyle wart, ile może dać drugiemu człowiekowi - niech ta myśl naszego wielkiego Rodaka, św. Jana Pawła II, towarzyszy nam zwłaszcza teraz - w tym szczególnym świątecznym czasie" - powiedział Grodzki.





Apelował, by nie zostawiać nikogo samego w te święta. "Otoczmy naszą ciepłą myślą te rodziny, w których puste miejsce przy stole po kimś kochanym i bliskim będzie miało szczególnie dojmujący wymiar. Pamiętajmy proszę także o wszystkich pracownikach ochrony zdrowia i innych służb, którzy kolejny rok czuwają w święta nad naszym zdrowiem, bezpieczeństwem i życiem" - mówił.

"Niech święta przynajmniej na chwilę odsuną na bok podziały, które w bolesny sposób dzielą nasz naród. Wiem, że to może być trudne, ale nie niemożliwe. Bądźmy razem w bliskości, miłości, w świątecznej atmosferze pełnej ciepła i pogody ducha. Pamiętajmy, że wszyscy ludzie - niezależnie od tego, jakie poglądy wyznają czy skąd pochodzą - zasługują na taki sam szacunek" - podkreślił.

Życzył "zdrowia, pomyślności, pięknych, radosnych i spokojnych Świąt". "Niech Święta i Nowy Rok 2022 przyniosą nam wszystko co najlepsze, nową nadzieję i wiarę w lepsze jutro dla każdego z nas" - powiedział marszałek Senatu.