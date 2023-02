Marszałek Senatu: piękna i subtelna poezja Wisławy Szymborskiej ma ciągle wierne grono wielbicieli

Piękna i subtelna poezja Wisławy Szymborskiej ma ciągle wierne, a nawet rosnące grono wielbicieli na całym świecie - powiedział marszałek Senatu Tomasz Grodzki, otwierając w piątek w gmachu izby konferencję wpisującą się w obchody Roku Wisławy Szymborskiej.

Marszałek Senatu przypomniał, że "16 listopada ub.r. Senat podjął uchwałę ustanawiającą rok 2023 Rokiem Wisławy Szymborskiej". "Jesteśmy z tej uchwały niezwykle dumni, bo jej przeprowadzenie - co może niektórych dziwić - nie było aż tak proste jak finalny efekt. Jestem przekonany, że ta konferencja wpisująca się w obchody Roku Wisławy Szymborskiej wniesie nowy impuls i sporo odkrywczych i cennych treści. Ja jako zwykły czytelnik, w wierszach pani Wisławy odnajduję rzeczy, które uwielbiam - wdzięk, precyzję, mądrość - i zazdroszczę jej tego, że w mistrzowski sposób posługuje się ironią i paradoksem, dystansem i zdolnością przekazania wnikliwych obserwacji w kilku lapidarnych słowach" - przyznał.

Grodzki podkreślił, że literaturoznawcy "zwracają uwagę, że poezja Wisławy Szymborskiej zawiera w sobie wiele warstw". "Dotarcie do każdej z nich wymaga od czytelnika głębszej refleksji. Finezja utworów - mimo ich pozornej prostoty i przystępności - okazywała się wcale niemałym wyzwaniem dla tłumaczy na inne języki. Jestem w stanie to sobie wyobrazić. Przekazanie frazeologizmów, bogactwa sensów i odwołania do polskich realiów stanowiły wyzwanie w przeniesieniu tych wierszy w obręb obcej kultury. Co nie zmienia postaci, że ta piękna i subtelna poezja ma ciągle wierne, a nawet rosnące grono wielbicieli na całym świecie" - powiedział.

Marszałek Senatu wyraził nadzieję, że "oprócz wymiany inspirujących myśli, spojrzenia z różnych perspektyw na dzieło Wisławy Szymborskiej" konferencja "pozwoli nam przybliżyć postać nie tylko poetki, ale niezwykłej kobiety, otwartej na świat, wrażliwej na krzywdę, mocno zaangażowanej w relacje z innymi ludźmi na różnych etapach swojego życia. Kończąc, chciałbym zaprosić do odwiedzenia piętro niżej znakomitej wystawy biograficznej" - podsumował.

Jak podano na stronie Senatu, wystawa "Sto lat! Wisława Szymborska" - przygotowana przez Fundację Wisławy Szymborskiej - "prezentuje najważniejsze wydarzenia z życia poetki i powiązane z nimi cytaty z twórczości, a także kolaże, rysunki dziecięce, fragmenty niepublikowanych utworów prozatorskich i rękopisów zabaw towarzyskich". "Jedna z plansz poświęcona jest dziadkowi poetki, Antoniemu Szymborskiemu, powstańcowi styczniowemu" - dodano.

Wisława Szymborska była poetką, tłumaczką, eseistką, członkiem założycielem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, członkiem PAU, PEN Clubu oraz Amerykańskiej Akademii Sztuki i Literatury. W 1996 r. otrzymała literacką Nagrodę Nobla. Urodziła się 2 lipca 1923 r. w Kórniku w Wielkopolsce. Zmarła 1 lutego 2012 r.