Marszałek Senatu: przywódcy na szczycie Platformy Krymskiej zadeklarowali jedność z Ukrainą; to dobry znak

Liderzy parlamentów prawie 50 państw, którzy wzięli udział w szczycie Platformy Krymskiej, wyrazili jedność z Ukrainą - to dobry znak. Padały jednoznaczne deklaracje, że zjednoczeni damy radę - a były obecne kraje od Kanady po Nową Zelandię - powiedział PAP marszałek Senatu Tomasz Grodzki.

We wtorek w Zagrzebiu Grodzki wraz z marszałek Sejmu Elżbietą Witek oraz liderami parlamentów ok. 50 innych państw wzięli udział w I parlamentarnym szczycie Platformy Krymskiej - spotkaniu liderów państw wspierających Ukrainę w działaniach na rzecz deokupacji Półwyspu Krymskiego, które zostało zorganizowane z inicjatywy ukraińskiej w stolicy Chorwacji.

Podczas szczytu marszałek Grodzki odbył spotkania z przewodniczącym ukraińskiej Rady Najwyższej Rusłanem Stefańczukiem, przewodniczącą czeskiej Izby Poselskiej Marketą Pekarovą Adamovą oraz wiceprzewodniczącą Senatu Czech Jitką Seitlovą, przewodniczącym chorwackiego Saboru Gordanem Jandrokoviciem, a także przewodniczącym parlamentu Mołdawii Igorem Grosu; rozmawiał także z innymi obecnymi na szczycie przywódcami.

Jak podkreślił Grodzki w rozmowie z PAP po zakończeniu szczytu, "istotą tego spotkania było pokazanie, w sposób bardzo wyrazisty i znaczący, jedności z Ukrainą". Podkreślił, że jedność z Ukrainą zadeklarowali wszyscy przywódcy, jacy wzięli udział w obradach. "Wszyscy mówcy po kolei - a było ich ponad 30. To cieszy, pokazuje że demokratyczny świat rozumie, iż to jest wojna między barbarzyńcami a światem demokratycznym. Ukraińcy walczą w jakimś stopniu za nas, ale my jesteśmy im winni wszelkie wsparcie - militarne, polityczne, finansowe, humanitarne, a także już myślenie o odbudowie Ukrainy po wojnie" - powiedział marszałek Senatu.

Grodzki ocenił także, że postawa państw takich jak Turcja, której reprezentant wziął udział w szczycie, ewoluuje w kierunku coraz ściślejszego wsparcia Ukrainy. Zaznaczył również, że także stanowisko Włoch, gdzie w przyspieszonych wyborach został wybrany nowy parlament z przewagą prawicy, pozostaje jednoznacznie proukraińskie.

Zwrócił też uwagę, że jako jedyna postulat jak najszybszego rozpoczęcia negocjacji z Rosją, przed wyparciem rosyjskich wojsk z Ukrainy, złożyła reprezentantka parlamentu węgierskiego. "Nie spotkało się to ze zrozumieniem. Wszyscy mówią: negocjacje - tak, ale dopiero, gdy ostatni rosyjski żołnierz opuści terytorium wolnej Ukrainy. W momencie gdy kontrolują dużą część wschodniej i południowej Ukrainy nie ma mowy o żadnych negocjacjach; postawa Węgier nie spotkała się więc z aprobatą" - dodał Grodzki.

Polityk odniósł się również do kwestii stosunku społeczności międzynarodowej do Rosji: "To jest państwo, które od stuleci prowadzi agresywną ekspansję; w samym XXI wieku mamy przykłady Gruzji, Syrii, Krymu i Donbasu, a teraz reszty Ukrainy, nie mówiąc już o działalności różnych agentur destabilizujących sytuację chociażby w Saharze Zachodniej, Czadzie czy Sudanie Południowym - wszędzie Rosjanie mają swoje macki i próbują destabilizować różne części świata, w tym Europy" - mówił.

Jak podkreślił, celem Rosji jest destabilizacja i rozpad Unii Europejskiej. "To by oznaczało, że po drugiej stronie ma słabszego przeciwnika. Ale dzisiaj w Zagrzebiu padały jednoznaczne deklaracje, że musimy pozostać zjednoczeni, bo wtedy będziemy silni i damy radę" - podkreślił.

Marszałek Senatu zwrócił również uwagę, że powstała w 2021 r. Platforma Krymska poszerzyła swój zakres zainteresowań od czasu pełnowymiarowej inwazji Rosji na Ukrainę. "W dzisiejszych rozmowach sprawa Krymu była bezdyskusyjna, ale poruszano także wiele wątków w kontekście wojny na całym terytorium Ukrainy; a także kwestie eksportu zboża, energetyki czy kwestie trudnych do zaakceptowania nacisków na Mołdawię z powodu Naddniestrza" - wskazał.

"Format zdecydowanie się rozbudował, a z dumą trzeba stwierdzić, że były tu reprezentowane kraje od Kanady po Nową Zelandię, od Japonii po Gujanę - to jest dobry znak, że nikt tu się nie godzi na nieuprawnioną agresję na niepodległy i wolny kraj. Wielokrotnie podkreślano, że zbrodniarzy winnych tej wojny, niezależnie od ich rangi, należy ukarać, i to surowo" - dodał Grodzki.

Jak podkreślił, obecni na szczycie Platformy Krymskiej liderzy parlamentów zobowiązali się do wywierania presji na rządy swoich krajów w sprawie podtrzymywania i poszerzania pomocy udzielanej Ukrainie. "To, co w tej chwili po bandycku robi Rosja, nie ma nic wspólnego z walką żołnierzy, to jest okrucieństwo nie do przyjęcia, które dotyka przede wszystkim kompletnie niewinną ludność cywilną. To na wszystkie możliwe sposoby potępiamy" - oświadczył marszałek Senatu.

Szczyt Platformy Krymskiej zorganizowany został przez parlamenty Chorwacji i Ukrainy - Chorwackie Zgromadzenie i Radę Najwyższą. Ze względu na toczącą się w Ukrainie wojnę szczyt odbył się w Zagrzebiu. Wzięły w nim udział delegacje parlamentów z ok. 50 krajów.

Platforma Krymska to powołane w 2021 r. z inicjatywy Ukrainy międzynarodowe forum konsultacyjne, którego celem jest zakończenie trwającej od 2014 r. rosyjskiej okupacji Półwyspu Krymskiego.

Celami formatu są także m.in. wywieranie presji politycznej na Rosję w sprawie Krymu, walka z rosyjską dezinformacją i próbami wyciszenia kwestii okupacji półwyspu przez Rosję, a także debata i praca nad bezpieczeństwem w regionie Morza Czarnego. Do udziału w Platformie Ukraina zaprosiła szereg państw i organizacji międzynarodowych zajmujących się kwestiami prawa międzynarodowego i bezpieczeństwa.