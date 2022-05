Marszałek Senatu Tomasz Grodzki wraz z delegacją zakończył wizytę w Królestwie Maroka (komunikat)

Centrum Informacyjne Senatu przekazuje:

Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki wraz z delegacją zakończył wizytę w Królestwie Marokańskim, składaną na zaproszenie przewodniczącego Izby Doradców Enaama Mayary. W skład delegacji weszli także wiceprzewodniczący senackiej Grupy Polsko-Marokańskiej Aleksander Pociej oraz senator Marek Borowski.

Celem wizyty było promowanie zacieśniania więzi parlamentarnych, ekonomicznych i turystycznych z Królestwem Marokańskim, z którym od lat Polskę łączą bardzo dobre relacje, a także próba przekonania gospodarzy do mocniejszego potępienia agresji Rosji na Ukrainę i przekazanie polskiego stanowiska w tej sprawie. Wśród celów wizyty było też wznowienie dialogu parlamentarnego na najwyższym szczeblu po dłuższej przerwie, spowodowanej m.in. pandemią COVID-19, również w świetle nowych wyzwań, jakie stawia obecna sytuacja międzynarodowa zarówno w Europie, jak i w Afryce. Senacka delegacja spotkała się z przewodniczącym Izby Reprezentantów (izby niższej marokańskiego parlamentu) Rachidem Talbim El Alamim. Rozmawiano o stabilizacyjnej roli Maroka w regionie oraz współpracy politycznej, społecznej i gospodarczej tego kraju z Polską i Unią Europejską. "Relacje marokańsko-polskie są od lat bardzo dobre. Mamy wspólny pogląd na ogromną większość spraw dotyczących Maroka i Polski, ale również spraw międzynarodowych, szczególnie w aspekcie bezpieczeństwa i konfliktów, które toczą się w różnych częściach świata" - powiedział po spotkaniu Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki.

Delegacja Senatu RP spotkała się także z przewodniczącym Izby Doradców (izby wyższej w Maroku) Enaamem Mayarą. Podpisano oświadczenie o wzmocnieniu współpracy parlamentarnej między marokańską Izbą Doradców a polskim Senatem oraz dialogu na rzecz zakończenia agresji Rosji na Ukrainę. Marszałek Tomasz Grodzki i przewodniczący Enaam Mayara zadeklarowali "pragnienie ustanowienia regularnego dialogu parlamentarnego, który przyczyni się do ujednolicenia perspektyw i osiągnięcia wspólnych aspiracji w zakresie promowania pokoju, stabilności i rozwoju". "Najważniejsze jest to, że w czasach, gdy świat zmaga się z różnymi jawnymi czy niejawnymi konfliktami od Sahelu po Ukrainę, łączy nas pragnienie, aby wszystkie te wojny i konflikty jak najszybciej w sposób pokojowy się zakończyły" - ocenił Marszałek Tomasz Grodzki.

Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki wraz z senatorami Aleksandrem Pociejem i Markiem Borowskim złożył także kwiaty na grobie generała Stanisława Gano, pochowanego na cmentarzu chrześcijańskim w Casablance. Gano był pułkownikiem piechoty Wojska Polskiego II RP i Polskich Sił Zbrojnych. W czasie I wojny światowej został zmobilizowany do armii rosyjskiej jako chorąży rezerwy. W 1918 r. przedostał się przez front do kraju w obawie przed aresztowaniem przez bolszewików. W 1924 r. otrzymał tytuł oficera Sztabu Generalnego. Po wybuchu II wojny światowej został oficerem Sztabu Naczelnego Wodza. W czasie wojny pełnił funkcję szefa polskiego wywiadu wojskowego. Przyznano mu wiele odznaczeń, w tym order Virtuti Militari, Krzyż Zasługi, odznaczenia fińskie, czechosłowackie, francuskie i amerykańskie. Po wojnie komunistyczny Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej odebrał mu obywatelstwo polskie. Zmarł na uchodźstwie.

Polska delegacja rozmawiała z przewodniczącym regionu Casablanca-Settat Abdellatifem Maazouzem o polsko-marokańskich kontaktach gospodarczych, funkcjonowaniu polskich firm w Casablance i wymianie handlowej. Spotkała się również z przewodniczącym Konfederacji Generalnej Przedsiębiorstw Marokańskich w Casablance Chakibą Alją, która to organizacja zrzesza 90 tys. firm. Tematem rozmów był m.in. import zboża przez Maroko przy zamkniętych drogach przez Morze Czarne. "Będziemy zachęcać polskich przedsiębiorców przez grupy przyjaźni polsko-marokańskiej, aby zainteresowali się inwestowaniem w Maroku, kraju stabilnym, przewidywalnym i odpowiedzialnym" - powiedział Marszałek Senatu RP.

Delegacja Senatu RP spotkała się także z Polakami mieszkającymi w Maroku. "Chciałbym wyrazić autentyczną radość, że to, co jest obowiązkiem, ale także honorem i zaszczytem Senatu - opieka nad Polonią - udaje nam się realizować praktycznie w każdym miejscu, gdzie podróżujemy. Losy rzucają nas w różne strony świata, ale Polskę zawsze nosimy w sercu" - zwrócił się do rodaków zgromadzonych w siedzibie dawnego Konsulatu Generalnego RP w Casablance Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki.

Ostatniego dnia wizyty odbyło się spotkanie senackiej delegacji z przewodniczącym Wspólnej Komisji Parlamentarnej Maroko - Unia Europejska Lahcenem Haddadem. Marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki i senator Marek Borowski rozmawiali z przewodniczącym o bezpieczeństwie i niezależności państw europejskich, polskich doświadczeniach związanych z członkostwem w Unii Europejskiej, współpracy turystycznej. Marszałek Senatu RP ocenił, że polityczne stosunki polsko-marokańskie są bardzo dobre. Dyskutowano o możliwościach współpracy w obszarze energetyki odnawialnej. Spotkanie z szefem rządu Królestwa Marokańskiego Azizem Akhannouszem było poświęcone omówieniu relacji dwustronnych, w szczególności perspektywom rozwoju polsko-marokańskich stosunków gospodarczych. Omówiono także wpływ agresji Rosji na Ukrainę na region Magrebu m.in. w kontekście problemów z importem zbóż z Ukrainy. Podniesione zostały kwestie związane ze współpracą Maroka i Polski na rzecz bezpieczeństwa zarówno w Europie Środkowo-Wschodniej, jak i Afryce Północnej i Sahelu.

"Rozmawialiśmy o bardzo wielu tematach, w tym co naturalne, wojny w Ukrainie, gdzie agresja Rosji na niepodległy, suwerenny kraj burzy porządek światowy i dotyka wielu krajów, w tym Maroka, choćby gdy chodzi o import zboża" - mówił Marszałek Grodzki, podsumowując rozmowy.

