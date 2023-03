Marszałek Senatu: wierzę, że wynik wyborczy będzie na naszą korzyść

Wiatr się zmienia; wierzę, że na końcu to nie sondaże, ale wynik wyborczy będzie na naszą korzyść - powiedział marszałek Senatu Tomasz Grodzki (KO), odnosząc się do czwartkowego sondażu Kantar dla "Faktów" TVN i TVN24, według którego ZP może liczyć na 31 proc. poparcia, a KO - na 26 proc.

Z opublikowanego w czwartek sondażu Kantar dla "Faktów" TVN i TVN24 wynika, że Zjednoczona Prawica może obecnie liczyć na 31 procent poparcia (o 3 pkt proc. więcej niż przed miesiącem); spadło natomiast poparcie dla Koalicji Obywatelskiej, na którą w marcu chce głosować 26 procent badanych (spadek o 3 pkt proc. i jednocześnie spadek z pierwszego miejsca na drugie).

O sondaż pytany był w piątek przez dziennikarzy marszałek Senatu Tomasz Grodzki (KO). Na pytanie, jak skomentuje spadek poparcia dla KO oraz fakt, że PiS prowadzi w sondażu, Grodzki odparł: "Winston Churchill - jeden z moich ulubionych autorów i premier powiedział, że wierzy w te sondaże, które sam napisał, (...) on to mówił żartem. Natomiast (jeśli chodzi o) sondaże, od dawna podchodzimy do nich z pewnym dystansem".

Jak zaznaczył, PO prowadzi w tej chwili "wielką ofensywę". "Odwiedzamy wszystkie 16 województw i to gremialnie. (...) Sam byłem w Pile, gdzie sala była pełna, rozmowa była otwarta, nie było szwadronu policyjnego ani dziesiątek radiowozów. Moja impresja jest jedna - wiatr się zmienia. I wierzę w to, że na końcu nie sondaże, a wynik wyborczy będzie na naszą korzyść" - podkreślił Grodzki.