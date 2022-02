Marszałek Senatu wraz z delegacją uczestniczył w Kongresie 60 Milionów

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki wraz z delegacją wziął w sobotę udział w Kongresie 60 Milionów, który odbywa się w Miami na Florydzie. Podkreślał, że Senat jest zawsze otwarty i gotowy do współdziałania na rzecz rozwoju sieci kontaktów i współpracy ze wszystkimi środowiskami polonijnymi za granicą.

Marszałek Senatu przebywa w USA od czwartku. Towarzyszą mu wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska-Stanecka, przewodnicząca senackiej Komisji Zdrowia Beata Małecka-Libera, przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Kazimierz Kleina oraz wiceprzewodniczący Komisji Nauki, Edukacji i Sportu Robert Dowhan. Uczestnicy delegacji wzięli udział w otwarciu oraz w panelach dyskusyjnych Kongresu, którego celem jest łączenie środowisk biznesowych w Polsce z przedsiębiorcami polonijnymi.

Jak podaje Centrum Informacyjne Senatu, w swoim wystąpieniu Grodzki zapewniał uczestników Kongresu, że Senat troszczy się o wszystkich Polaków żyjących w każdym zakątku świata. Zwrócił uwagę, że tradycja ta sięga okresu przed II wojną światową, kiedy to Senat był mecenasem ludzi na emigracji. Przypomniał, że w 1989 roku odrodzonej Izbie powierzono rolę opiekuna Polonii za granicą.

"Dlatego my w Senacie wspieramy inicjatywy - takie jak ta - podejmowane przez tych, którzy dążą do zjednoczenia środowisk polonijnych, do podniesienia prestiżu Polski, naszej gospodarki, nauki i kultury w krajach, które wybraliście na swój nowy dom" - podkreślił.

Marszałek Senatu zwrócił uwagę, że za granicą mieszka 20 milionów osób z polskimi korzeniami, co w przeliczeniu na odsetek osób żyjących poza granicami kraju oznacza, że Polonia jest szóstą co do wielkości społecznością na świecie. "Jesteście dobrem, które musimy doceniać i pielęgnować. Musimy wspólnie z Wami pracować nad wzrostem pozycji naszego narodu, rozwijać więzi współpracy politycznej, biznesowej, akademickiej i kulturalnej" - mówił Grodzki, podkreślając dumę z osiągnieć naszych rodaków na całym świecie.

"Jesteście właścicielami wielkich biznesów, światowej klasy profesjonalistami, naukowcami, inżynierami, lekarzami. Reprezentujecie bogatą plejadę zawodów i przyznajecie się do swoich polskich korzeni, będąc tym samym najlepszą wizytówką polskich cech narodowych: przedsiębiorczości, determinacji, pasji, kreatywności, gotowości do poświęceń i umiejętności przystosowania się do życia w innym kraju, który wybraliście jako swój nowy dom" - mówił marszałek, cytowany w komunikacie CIS.

Dodał, że ich sukcesy i osiągnięcia "najlepiej pokazują, jak nieprawdziwe i niesprawiedliwe są stereotypy na temat Polski i Polaków". "To właśnie dzięki Wam możemy odbudować globalną opinię o nas jako o narodzie godnym zaufania, reputację, która w ostatnim czasie została mocno nadszarpnięta" - podkreślił marszałek, zwracając się do uczestników Kongresu.

Wskazał też na wyzwanie, jakim jest pandemia koronawirusa, która wpływa na sposób życia i pracy. Grodzki podkreślał, że w jego ocenie teraz jest właściwy czas, aby wykorzystać nowe możliwości rozwoju i zacieśniania współpracy 60 milionów Polaków, zarówno tych mieszkających w kraju przodków, jak i tych rozproszonych po całym świecie. "Zadanie to nie jest łatwe, zwłaszcza w kontekście nie tylko zagrożeń zdrowotnych i zawirowań gospodarczych, ale także rosnących obaw militarnych, które stają się coraz bardziej realne w różnych częściach świata" - stwierdził Grodzki.

Ocenił, że Kongres sprzyja bowiem integracji środowisk polonijnych na całym świecie, stanowi miejsce spotkań środowisk biznesowych, ale przede wszystkim jest platformą komunikacji i wymiany doświadczeń dla tych, którzy są najbardziej aktywni i pomysłowi.

Zgodnie z informacją CIS Gabriela Morawska-Stanecka wzięła udział w panelu "60 Milion Diplomacy Power" i w swoim wystąpieniu skupiła się na zmianach, jakie zaszły w amerykańskiej Polonii na przestrzeni kilkudziesięciu ostatnich lat - od czasów, kiedy Polacy wyjeżdżali do Stanów Zjednoczonych "za chlebem", przez emigrację polityczną w latach 80. XX wieku, po współczesność.

Odbywający się w dniach 10-12 lutego w Miami na Florydzie w Stanach Zjednoczonych Kongres 60 Milionów - Globalny Zjazd Polonii ma na celu integrację polskich środowisk biznesowych zarówno w kraju jak i poza jego granicami. Przyjęta nazwa - Kongres 60 Milionów - odwołuje się do szacunkowej liczby Polek i Polaków rozsianych po całym globie: 40 milionów mieszkających w kraju i 20 - za granicą. Kongres służy nawiązywaniu relacji biznesowych pomiędzy polskimi, polonijnymi oraz międzynarodowymi przedsiębiorcami w krajach, w których się odbywa. W celu realizacji celów, Kongres wykorzystuje narzędzia w postaci organizacji spotkań o charakterze networkingowym, wystaw produktów, ekspozycji partnerów oraz paneli dyskusyjnych.

Według CIS, po raz pierwszy Kongres odbył się w Miami w 2018 roku, w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Od tego czasu zorganizowano kilkanaście jego edycji, m.in. w Londynie, Rzeszowie, Berlinie czy Buffalo.

W niedzielę marszałek Senatu wraz z delegacją ma odwiedzić Parafię Polskiej Misji Katolickiej Matki Boskiej Częstochowskiej w Pompano Beach oraz spotkać się z uczniami i nauczycielami Szkoły Języka Polskiego.