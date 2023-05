Marszałek Senatu wyraził wsparcie dla Polaków na Białorusi i Ukrainie

Marszałek Senatu RP Tomasz Grodzki w związku z obchodzonym 2 maja Dniem Polonii i Polaków za Granicą skierował życzenia do Polaków na całym świecie. Szczególne słowa wsparcia przekazał rodakom na Białorusi i Ukrainie.

"(...) pragnę skierować także słowa otuchy i wsparcia dla naszych Rodaków, którzy cierpią prześladowania pod białoruską dyktaturą, a także tych, którzy nie są pewni swojego losu w Ukrainie, dotkniętej bestialską agresją Rosji" - napisał Grodzki.

Zapewnił, że Polacy na Wschodzie nie są sami w tych trudnych doświadczeniach. "Pamiętamy o Was i robimy, co możemy, by ulżyć waszej sytuacji. Jesteśmy adwokatami wolnej Białorusi i wolnej Ukrainy na arenie międzynarodowej. Wasza wytrwałość i determinacja, odwaga i siła Waszej wspólnoty są godne najwyższego szacunku" - zapewnił.

Marszałek docenił również pracę tych, "którzy na co dzień dbają o utrzymanie żywych więzi między Polonią a Polską". "Myślę o nauczycielach języka ojczystego, animatorach kultury, działaczach organizacji polonijnych, mediach - o wszystkich, którzy swoją pracą i działalnością społeczną wypełniają chwalebną misję najlepszych ambasadorów naszej Ojczyzny" - podkreślił.

Dodał, że to dzięki pracy tych ludzi mieszkańcy całego świata mogą lepiej poznać polską historię i teraźniejszość, "a Polska zyskuje przyjaciół w każdym zakątku globu".

"Drodzy Rodacy, (...) życzę, abyście mieli zawsze Polskę w sercu, rozsławiali ją w świecie i byście pamiętali, że pod flagą biało-czerwoną jest zawsze dla Was miejsce" - napisał Grodzki w liście na okoliczność Dnia Polonii i Polaków za Granicą.