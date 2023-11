Marszałek Senatu wystosował pisma do MSZ i PCK ws. ewakuacji ze Strefy Gazy polskich obywateli

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki napisał do ministra spraw zagranicznych Zbigniewa Raua i prezesa Polskiego Czerwonego Krzyża Jerzego Biska. W pismach prosi o kontynuowanie działań, które mogą doprowadzić do uwolnienia zakładników Hamasu i do ewakuacji ze Strefy Gazy wszystkich polskich obywateli.

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki spotkał się w środę z Yuvalem Dancygiem - synem Alexa Dancyga, Polaka porwanego przez Hamas do Strefy Gazy.

Jak poinformowała Kancelaria Senatu, po spotkaniu marszałek Senatu wystosował pisma do Ministra Spraw Zagranicznych Zbigniewa Raua, w którym zwrócił się z prośbą o kontynuowanie przez Ministerstwo działań, które mogą doprowadzić do uwolnienia zakładników Hamasu, w tym Alexa Dancyga.

Marszałek skierował także pismo do Prezesa Polskiego Czerwonego Krzyża Jerzego Biska z prośbą o podjęcie przez Polski Czerwony Krzyż - poprzez współpracę z organizacjami wchodzącymi w skład Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, działającymi w szczególności na terytoriach palestyńskich - wszelkich starań, które mogłyby doprowadzić do uwolnienia Alexa Danziga i pomyślnej ewakuacji ze Strefy Gazy wszystkich polskich obywateli.