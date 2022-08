Marszałek Senatu z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy: życzę jak najszybszego zwycięstwa

Ukraińskie święto narodowe uzmysławia, że stanie na straży wolności i niepodległości to wspólna sprawa demokratycznej wspólnoty międzynarodowej – napisał z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy marszałek Senatu Tomasz Grodzki. Złożył Ukraińcom życzenia jak najszybszego zwycięstwa.

"Z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy, który przez trzydzieści lat był świętem radosnym, pragnę w tym roku przekazać Panu i członkom Rady Najwyższej szczególne wyrazy solidarności w związku z walką, jaką naród ukraiński prowadzi przeciwstawiając się niczym nieuzasadnionym aktom agresji ze strony rosyjskiego najeźdźcy" - napisał Grodzki w opublikowanym przez Senat RP liście do przewodniczącego Rady Najwyższej Ukrainy Rusłana Stefańczuka.

Marszałek Senatu dodał, że tegoroczne święto "ma szczególną wagę dla Europy i wszystkich krajów demokratycznych". "Uzmysławia nam, jak krucha może być wolność i niepodległość, gdy zagrażają im zapędy do dominacji ze strony obcych, autorytarnych sił. W Dniu Niepodległości Ukrainy uświadamiamy sobie również, że stanie na straży tych wartości jest wspólną sprawą całej naszej demokratycznej wspólnoty międzynarodowej" - napisał.

Przekazał od narodu polskiego wyrazy szacunku i uznania dla walczących Ukraińców. "Życzę jak najszybszego zwycięstwa w tym boju o wolność i naszą wspólną, europejską przyszłość" - oświadczył Grodzki.

Zwrócił uwagę, że wobec rosyjskiej napaści "mamy do czynienia z nowym rozdziałem w relacjach polsko-ukraińskich". Wyraził poparcie dla szybkiego przyjęcia Ukrainy do Unii Europejskiej. "Ufam, że w połączeniu ze zwycięstwem Ukrainy nad rosyjskim agresorem będzie to droga do długotrwałego pokoju na naszym kontynencie" - dodał marszałek Senatu.

24 sierpnia 1991 roku Rada Najwyższa (parlament) w Kijowie przyjęła Akt Niepodległości. Wcześniej, 16 lipca 1990 roku, Rada Najwyższa Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej ogłosiła Deklarację Suwerenności. 1 grudnia 1991 r. odbyło się referendum niepodległościowe, które potwierdziło wolę Ukraińców utworzenia suwerennego państwa. Za niezawisłością opowiedziało się 90,32 proc. mieszkańców Ukrainy. Równocześnie z referendum odbyły się wybory, w wyniku których pierwszym prezydentem został Leonid Krawczuk. Pierwszym krajem, który uznał niezależność Ukrainy, była Polska; stało się to 2 grudnia 1991 roku.

