Marszałek Senatu: Zdrowie Polaków to nasz największy kapitał i nasza przyszłość

Zdrowie Polaków to nasz największy kapitał i nasza przyszłość. To motto kongresu jest niezwykłe, bo nie ma w Polsce drugiej takiej konferencji pokrywającej całe spektrum problemów, które dręczą polską ochronę zdrowia - powiedział w poniedziałek marszałek Senatu Tomasz Grodzki podczas otwarcia 4. kongresu "Zdrowie Polaków".

4. kongres Zdrowie Polaków rozpoczął się w poniedziałek w Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach koło Warszawy. Celem dwudniowej konferencji jest pokazanie współczesnych możliwości medycyny i budowanie postaw prozdrowotnych poprzez wdrażanie programów profilaktycznych. W trakcie dwóch dni konferencji zaplanowano panele, wystąpienia i debaty m.in. z zakresu chirurgii, profilaktyki prozdrowotnej, neurologii, laryngologii, transformacji cyfrowej, kardiologii prenatalnej czy perinatologii. Kongres ma formułę hybrydową: część prelegentów łączy się z uczestnikami kongresu za pomocą internetu, część obecna jest na miejscu.

"Zdrowie Polaków to nasz największy kapitał i nasza przyszłość. To motto jest niezwykłe, tak jak niezwykła jest ta konferencja" - powiedział w zdalnym wystąpieniu podczas otwarcia kongresu marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki. "Nie ma w Polsce drugiej takiej multidyscyplinarnej konferencji pokrywającej całe spektrum problemów, które dręczą i trapią polską ochronę zdrowia" - stwierdził.

Profesor Henryk Skarżyński, przewodniczący Rady Programowej Kongresu oraz dyrektor Światowego Centrum Słuchu podkreślił, że kongres "Zdrowie Polaków" to "największe interdyscyplinarne spotkanie, podczas którego zostaną przedstawione spostrzeżenia i opracowane kolejne rekomendacje". "Analizując różne ustawy i wypowiedzi przedstawicieli władz centralnych z dużą satysfakcją mogę powiedzieć, że sporo uwag, które były opracowane przez środowiska specjalistów i wspierane przez środowiska pacjentów, znalazło się w różnych rozporządzeniach" - wyjaśnił.

"Cieszymy się, że udało nam się zgromadzić grono ekspertów prawie ze wszystkich obszarów medycyny. Równie ważne jest to, że nie mówimy sami do siebie, ale rozmawiamy o wielu istotnych problemach z przedstawicielami samorządów, organizacjami pacjentów czy towarzystwami naukowymi" - stwierdził. Zdaniem profesora, im więcej kolejnych grup środowiskowych włączy się do dyskusji, "tym będziemy mieli lepsze efekty w postaci reakcji na to, co wypracowała i rekomenduje nauka i medycyna". "Jeżeli do tego się odniesiemy, to efekty diagnostyki, czy terapii i rehabilitacji (...), będą nieporównywalne do tego, co mamy obecnie" - dodał.

Wiceminister zdrowia, Piotr Bromber ocenił, że nie ma obecnie prostych rozwiązań w ochronie zdrowia. "Nigdy ich nie było, ale ważne, abyśmy sobie uzmysłowili, że możemy rozwiązywać te problemy poprzez szeroką perspektywę, otwartość i więcej działań" - zaznaczył.

Stwierdził, że wzrastają nakłady finansowe na ochronę zdrowia. "Już w przyszłym roku wydatki na ochronę zdrowia wzrosną do 6 procent PKB. Inwestujemy w ludzi, wzrost wynagrodzeń to średnio od 17 do 41 procent. Ale również to kompetencje i umiejętności, to wzmacnianie zawodów medycznych poprzez wprowadzenie nowych regulacji formalino - prawnych, poprzez nowe ustawy" - wyliczył. Dodał, że zwiększona została liczba miejsc na kierunkach lekarskich i liczba uczelni, które kształcą na kierunku lekarskim. "W tym roku pierwszy raz liczba studentów mogących rozpocząć kształcenie na kierunku lekarskim i lekarsko - dentystycznym to przeszło 10 tysięcy" - powiedział.

Prof. Skarżyński podkreślił, że "przed nami kolejne wyzwania wynikające nie tylko z sytuacji wewnętrznej, ciągłego zagrożenia pandemią i kolejnymi mutacjami wirusa, ale i coraz trudniejszej sytuacji zewnętrznej". "Jednak 4. kongres "Zdrowie Polaków" to też szansa na pokazanie na arenie krajowej osiągnięć naukowych i medycznych, nowych rozwiązań organizacyjnych, edukacyjnych oraz dotychczasowych i nowych liderów, którzy wszystkim nam są potrzebni" - podsumował.

Kongres zakończy się we wtorek. Pełny program dostępny jest na stronie kongres-zdrowiepolakow.pl.

Światowe Centrum Słuchu w Kajetanach to najważniejsza jednostka Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, w której jest prowadzona działalność naukowa, dydaktyczna i kliniczna. Od początku istnienia w Centrum wykonywanych jest od 15 tys. do ponad 21 tys. procedur chirurgicznych rocznie. Dziennie przeprowadzanych jest najwięcej w świecie operacji poprawiających słuch w zakresie otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii. Do tej pory wszczepiono blisko 12 tys. implantów słuchowych, co sytuuje instytut w czołówce światowej. Instytut posiada też ośrodek filialny w Łebie oraz współpracuje z ośrodkami krajowymi w Krakowie, Radomiu, Katowicach, Olsztynie, Rzeszowie, Szczecinie i Gdańsku, Opolu, Toruniu, Ciechocinku, Częstochowie, oraz z ośrodkami zagranicznymi na Białorusi, w Ukrainie, Kazachstanie, Kirgistanie i Senegalu.

W tym roku przypada 30. rocznica wszczepienia pierwszego w Polsce implantu osobie głuchej oraz 20. rocznica przeprowadzenia pierwszej w świecie operacji leczenia częściowej głuchoty.