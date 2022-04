Marszałek Senatu: życzę wszystkim, by Święta Wielkanocne napełniły nas wiarą w zwycięstwo dobra nad złem

Życzę wszystkim, by Święta Wielkanocne napełniły nas wiarą w zwycięstwo dobra nad złem; niech przyniosą nam pokój i nadzieję na lepsze jutro dla Polski, Ukrainy, Europy i świata - powiedział marszałek Senatu Tomasz Grodzki składając Polakom życzenia świąteczne.

W opublikowanym na koncie Senatu w serwisie youtube nagraniu Grodzki podkreśla, że Wielkanoc to "w naszej tradycji i kulturze źródło nadziei i początek nowego życia". "Święta przynosiły nam wiosnę do naszych serc i umysłów, powodowały, że zatrzymywaliśmy się w biegu, by dzielić z najbliższymi ten szczególny czas w miłości, spokoju i pogodzie ducha" - dodał.

Marszałek Senatu podkreślił, że w tym roku niestety po raz kolejny jest to dla nas niełatwy okres. "Nie tylko dlatego, że po raz trzeci obchodzimy Święta Wielkanocne w cieniu pandemii, ale także dlatego, że za naszą wschodnią granicą ukraińscy sąsiedzi cierpią z powodu haniebnej inwazji Rosji na ich wolny i niepodległy kraj" - wskazał.

"Chylę czoła przed każdym z Państwa, który przyjął pod swój dach uchodźców z Ukrainy. Jestem wdzięczny, że przy waszych świątecznych stołach znajdzie się miejsce dla tych, którzy musieli porzucić całe swoje dotychczasowe życie i uciekać pod bombami i seriami z karabinów" - powiedział.

Dziękował także tym, którzy "wciąż ofiarnie niosą bezgraniczną pomoc". "Wierzę, że z waszym zaangażowaniem Wielkanoc naszych ukraińskich sióstr i braci będzie dla nich choć trochę łatwiejsza" - podkreślił Grodzki.

"Życzę wszystkim, by święta napełniły nas wiarą w zwycięstwo dobra nad złem. Życzę rodzinnego czasu wolnego od trosk, spędzonego w zdrowiu i bliskości. Niech odradzające się nowe życie będzie dla nas źródłem siły i pojednania. Niech ta Wielkanoc przyniesie nam pokój i nadzieję na lepsze jutro dla Polski, Ukrainy, Europy i świata" - powiedział Grodzki.