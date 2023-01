Marszałek Struzik: Mazowiecka Uchwała Antysmogowa trafi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Mazowiecka Uchwała Antysmogowa trafi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. To efekt prokuratorskiej skargi, która kwestionuje procedurę przeprowadzania konsultacji społecznych przy wprowadzaniu tego prawa. Zdaniem samorządowych władz województwa to działanie "czysto polityczne".

Na poniedziałkowej konferencji prasowej marszałek Mazowsza Adam Struzik zapowiedział, że we wtorek na sesji Sejmik Wojewódzki zajmie się przekazaniem - zgodnie z wymogami prawa - prokuratorskiej skargi w sprawie uchwały antysmogowej do WSA.

"Skierujemy tę sprawę do wciąż niezależnego wymiaru sprawiedliwości" - podkreślił Struzik. Dodał, że w opinii samorządowców działanie prokuratury jest czysto polityczne.

"Co roku na Mazowszu z powodu zanieczyszczenia powietrza umiera 4-6 tys. osób. Tymczasem po 5 latach od wejścia w życie uchwały antysmogowej na Mazowszu Prokuratura Krajowa chce stwierdzenia jej nieważności" - dodał.

Jak przekazano na konferencji, skarga wpłynęła 21 grudnia ubiegłego roku, wniósł ją prokurator Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu delegowany do Prokuratury Krajowej. Główne zarzuty dotyczą tego, że Sejmik Wojewódzki nie podjął uchwały w trybie art. 10a ustawy o samorządzie województwa, która określałby zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami województwa oraz że naruszano zapisy Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego poprzez ograniczenie konsultacji uchwały do uzyskania opinii wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, choć sejmik miał możliwość przeprowadzenia konsultacji w trybie wspomnianego wcześniej art. 10a.

Do meritum skargi odniósł się dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami i Emisji Marcin Podgórski, który tłumaczył, że konsultacje społeczne projektu uchwały antysmogowej przeprowadzono - ze względu na jej tematykę - na podstawie ustawy o ochronie środowiska.

"Zgodnie z powyższymi przepisami przeprowadzono konsultacje w okresie od 20 lipca 2017 do 18 sierpnia 2017" - mówił. Dodał, że uchwała została podana do publicznej wiadomości w internecie i w gazetach o zasięgu regionalnym i lokalnym, przeprowadzono też kampanię informacyjna w lokalnych rozgłośniach. W trakcie konsultacji otrzymano 81 opinii oraz 2200 uwag i wniosków.

W maju grupa radnych PiS z powiatu otwockiego zaskarżyła u wojewody mazowieckiego zmiany w uchwale antysmogowej przyjęte przez sejmik wojewódzki pod koniec kwietnia. Ich zdaniem niezgodna z prawem polskim i unijnym jest część zapisów związana z zakazem spalania paliw stałych. Radni powiatowi skierowali do wojewody mazowieckiego Konstantego Radziwiłła wniosek o uchylenie zakazu montowania w nowo budowanych budynkach instalacji, w których następuje spalanie paliw stałych. Autorzy wniosku są zdania, że przepis ten jest niezgodny z ustawą o źródłach energii, zapisami Polityki energetycznej rządu do 2040 roku oraz z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady Europy w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych.