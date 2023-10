Marszałek Witek apeluje do Polaków, aby zrobili sobie wyborczy rachunek sumienia

Chcemy Polski silnej, suwerennej, niepodległej, takiej, która będzie decydowała sama o sobie i o swojej przyszłości a nie będzie słuchała rozkazów płynących z innych stolic - powiedziała marszałek Sejmu Elżbieta Witek we wtorek w Częstochowie.

- Częstochowa ma ogromny potencjał gospodarczy i potencjał biznesowy, bo mamy niedaleko autostradę, mamy dobrą komunikację z dużymi miastami: Wrocław, na moim Dolnym Śląsku, czy też Warszawa, albo Łódź. No i niedaleko jest lotnisko w Katowicach - powiedziała marszałek Sejmu Elżbieta Witek we wtorek (10 października) na konferencji prasowej w Częstochowie.

Marszałek Witek poruszyła też temat wsparcia ze strony państwa inwestycji lokalnych. - Widać, że Częstochowa nie wykorzystuje swojego ogromnego potencjału. Bardzo szkoda, miasto jest zadłużone. Szkoda, dlatego że my jako Prawo i Sprawiedliwość od ośmiu lat pokazujemy wszystkim samorządom, że nikogo nie wykluczamy. My nie dzielimy ani Polaków ani samorządów - zaznaczyła.

- Powiedzieliśmy że jesteśmy jednym narodem. Oczywiście różnimy się między sobą, mamy różne poglądy i to jest piękne, i niech tak będzie. Ale wszyscy mamy prawo do tego, żeby mieszkając we wspólnej ojczyźnie mieć takie same możliwości rozwoju, realizacji własnych planów, ambicji i zamierzeń. I dlatego kierujemy bardzo, bardzo duże środki do wszystkich miejscowości - stwierdziła marszałek.

- Byłam przed chwilą w bardzo małej miejscowości, dokąd do powiatu trafiło ponad miliard 400 milionów zł pomocy ze strony państwa. Nigdy wcześniej żaden samorząd tak potężnych środków nie widział. Żaden samorząd nie byłby w stanie sam, z własnego budżetu przeprowadzić tylu inwestycji, ile w ciągu ostatnich ośmiu lat w całej Polsce udało się zrobić - powiedziała marszałek Witek.

-Pytanie jest tylko takie: "czy mamy władzę samorządową, która chce sięgnąć po te środki, która chce z rządem współpracować?" Bo znamy takie samorządy, które tego odmawiają. Nie chcą tych pieniędzy. Nie starają się o te programy. No i kto na tym cierpi? Nie prezydent, wójt, burmistrz czy starosta. Cierpią na tym wszyscy obywatele - mówiła Witek.

- A przecież władza samorządowa i władza rządowa to jest władza publiczna. I naszym celem - samorządu i rządu - jest troska o wszystkich obywateli i o równomierny rozwój całego naszego kraju - dodała.

Marszałek Witek poprosiła wszystkich wyborców, aby w sobotę, kiedy już będzie cisza wyborcza, zrobili sobie wyborczy rachunek sumienia, żeby nie pytali nikogo, jedynie siebie samych:

- Czy przed 2015 rokiem wiedziałam czy będę pracować tylko do 60, roku życia czy nie, czy było coś takiego jak 13. i 14. emerytura, czy było taki wsparcie? Czy mogłam pójść do apteki i kupić znaczną ilość leków, bez pieniędzy, bez gotówki, po prostu za darmo? Czy moje dzieci otrzymywały wsparcie w postaci 500 zł czy 300 zł na wyprawkę szkolną? - wyliczała marszałek Sejmu.

Zauważyła, że żaden wcześniejszy rząd nie zmagał się z takimi problemami jak pandemia, wojna hybrydowa na granicy polsko-białoruskiej czy wojna na Ukrainie.

- My chcemy Polski silnej, suwerennej, niepodległej, takiej, która sama o sobie i o swojej przyszłości będzie decydowała a nie będzie słuchała rozkazów płynących z innych stolic. I chcemy przede wszystkim bezpieczeństwa i pokoju dla naszych obywateli. Dla nas i dla przyszłych pokoleń. To, jak ta przyszłość będzie wyglądała, zależy wyłącznie od nas - podkreśliła marszałek Sejmu i zaapelowała o udział w wyborach.