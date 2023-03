Marszałek Witek: chcemy wprowadzić dodatek do emerytury dla sołtysów

Chcemy wprowadzić dodatek do emerytury dla sołtysów, którzy pełnili stanowisko co najmniej dwie kadencję – zapowiedziała w niedzielę w Jaworze (Dolnośląskie) marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

Witek wzięła udział w Ogólnopolskim Dniu Sołtysa, który w niedzielę odbywa się w Jaworze na Dolnym Śląsku. Wydarzenie zgromadziło sołtysów z miejscowości trzech dolnośląskich powiatów.

"Sołtys to ktoś wyjątkowy, to osoba, która jest najbliżej mieszkańców, osoba która najlepiej zna ich sprawy" - powiedziała Witek.

Marszałek podkreśliła, że w Polsce jest 40 tys. sołtysów, z czego 14 tys. to kobiety. Dodała, że jest "pod ogromnym wrażeniem" tego, w jaki sposób sołtysi potrafią integrować społeczność wsi. "Dziękuje wam za to, że wiecie, jakie są najważniejsze sprawy dla waszych mieszkańców i że potraficie o te sprawy zabiegać i walczyć" - mówiła.

Witek wskazała, że sołtysi powinni wiedzieć, iż są doceniani. "Chcielibyśmy was nagrodzić czymś konkretnym. Zamierzamy wprowadzić dodatek dla tych sołtysów, którzy sprawowali tę funkcję co najmniej przez dwie kadencję. Chcemy byście wiedzieli, że te obowiązki, które bierzecie na swoje barki są doceniane" - powiedziała marszałek.

Marszałek zaapelowała też o odwagę w podejmowaniu zadań, które stawiają przed sołtysami mieszkańcy. "Nawet jak są to trudne zadania. W ciągu ostatnich ośmiu lat widzimy, że wiele zadań, co do których mówiono, że się nie udadzą, że nie będzie na nie pieniędzy - nic z tych proroctw się nie spełniło - Polska piękniej, pięknieją też polskie wsie" - mówiła Witek.

Dodała przy tym, że "w pojedynkę nic się nie zrobi". "Rząd by niczego nie zrobił, gdyby nie współpracował z samorządami, także na tym najniższym szczeblu. To przynosi efekty, bo jesteśmy razem i robimy to nie dla siebie, ale dla ludzi" - powiedziała Witek.