Marszałek Witek do Klubów Gazety Polskiej: przyszłość Polski jest w naszych rękach

Przyszłość Polski jest w naszych rękach; jeśli po wyborach coś w kraju miałoby się popsuć, to możemy mieć pretensje tylko do siebie - powiedziała marszałek Sejmu Elżbieta Witek w sobotę do uczestników XVIII Zjazdu Klubów Gazety Polskiej w Spale.

"Przyszłość Polski jest w państwa rękach. Kiedy będą wybory, trzeba pójść do urny, wrzucić kartę, wskazując na Prawo i Sprawiedliwość. To jest w naszych rękach, więc jeżeli coś miałoby się popsuć, to możemy mieć pretensje tylko do siebie. Myślenie +co tam, mój głos się nie liczy+ to zwykłe wygodnictwo. Jak tak powie parę milionów ludzi, to tyle milionów nie zagłosuje - ludzi, którzy mogą myśleć tak jak my, mogą mieć właściwy pogląd na to, jak naprawdę wygląda rzeczywistość w Polsce. Oni zostaną w domach, a elektorat naszych przeciwników zmobilizuje się i pójdzie na te wybory" - podkreśliła marszałek Sejmu, odpowiadając na pytania uczestników XVIII Zjazdu Klubów Gazety Polskiej w Spale (woj. łódzkie).

Sobota była drugim dniem zjazdu, w którym bierze udział kilkuset przedstawicieli klubów Gazety Polskiej z całego kraju oraz zagranicy. W piątek wieczorem nagrane przesłanie do uczestników zjazdu skierował premier Mateusz Morawiecki. Ostatnim gościem zjazdu ma być wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński - po jego niedzielnym wystąpieniu i mszy św. zjazd klubów "Gazety Polskiej" ma się zakończyć.

"Każdy z państwa, każdy z nas musi zadbać nie tylko o to, by samemu iść na wybory, ale wziąć jeszcze kogoś z rodziny, sąsiadów zachęcić - powiedzieć, że los Polski jest w ich rękach. Szczególnie tych, którzy już trochę żyją na tym świecie i głosują nie po raz pierwszy - bo ci, co idą do wyborów po raz pierwszy, osiem lat temu mieli 10 lat i polityka ich nie interesowała - trzeba zapytać, jak było wcześniej" - zaznaczyła Witek.

Zdaniem marszałek Sejmu rzeczywistość przed rokiem 2015 wyglądała zupełnie inaczej - było duże bezrobocie, gorsza infrastruktura drogowa. W ostatnich latach przybyło odnowionych budynków, zabytków, muzeów. "To się samo nie zadziało, tego nigdy wcześniej nie było, a inwestycja w polską rodzinę to majstersztyk" - oceniła, dodając, że walka z ubóstwem nadal trwa, ponieważ "osiem lat nie zastąpi tego, że przez 50 lat nie robiło się nic dla polskiej rodziny".

Witek poprosiła uczestników spotkania, aby stali się ambasadorami "dobrej zmiany", która - jak powiedziała - nastąpiła w Polsce przez ostatnich osiem lat. "Trzeba być ślepcem, by tego nie dostrzegać, albo mieć złą wolę, by mówić, że jest inaczej. Jeśli klubowiczów Gazety Polskiej jest ok. 20 tys., to wystarczy, by każdy przekonał tylko trzy osoby, to robią się kolejne tysiące. Musimy docierać do ludzi. Ja bardzo lubię takie spotkania, podczas których widać emocje, reakcje, można odpowiednio zareagować na rozmówcę i można mu coś wytłumaczyć w bezpośredniej rozmowie" - powiedziała Elżbieta Witek.

Marszałek zachęcała, aby rozmowy z przeciwnikami politycznymi prowadzić nie przy użyciu inwektyw, lecz argumentów. "My już teraz wiemy, że ta kampania nie będzie toczyła się na argumenty i programy, bo opozycja, głównie Platforma Obywatelska, programu nie ma. Jedyne, na czym im zależy, to odsunięcie PiS-u od władzy; zrobią absolutnie wszystko, by tak się stało" - oceniła.

W opinii marszałek Sejmu przyczyną takiego stanu jest to, że opozycja "nie potrafi nic mądrego wymyślić", a w dodatku widzi, że przeciwnik co chwila proponuje coś nowego "i ciągle na to są pieniądze, ciągle są programy, to rodzi się frustracja, gniew i agresja, którą wyrzuca się z siebie na ulicy" - stwierdziła.

Jeden z uczestników spotkania zapytał, czy możliwe byłoby zadanie dodatkowego pytania o władzę nad polskimi lasami w ramach planowanego referendum dotyczącego przyjmowania migrantów. Marszałek poinformowała w odpowiedzi, że niebawem w Sejmie rozpatrywany będzie obywatelski projekt ustawy o obronie polskich lasów.

"Takich pytań, które są ważne, które chcielibyśmy zadać obywatelom, jest więcej. Natomiast temat dotyczący nielegalnej migracji, próby przymusowego przyjmowania jej przez państwa UE, jest w tej chwili tak aktualny i niebezpieczny, że ja wolałabym się na nim skupić. Obywatele powinni wypowiedzieć się w tej kwestii, bo ona jest aktualna, dotyczy bezpieczeństwa życia nas i naszych rodzin" - podkreśliła Elżbieta Witek.