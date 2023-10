Marszałek Witek do kobiet: Nie zostawajcie w domu, idźcie 15 października na wybory

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek zaapelowała w środę w Radomiu do kobiet, które zwykle nie chodzą na wybory, by tym razem poszły zagłosować i oddały głos na Prawo i Sprawiedliwość. Podkreśliła, że polskie kobiety są mądre, wykształcone, a PiS daje im możliwości rozwoju ich talentów.

"Apeluje do pań, nie tylko tych na sali, ale przede wszystkim do tych, które zostają w domach, które nie chodzą na wybory albo, które się wahają" - powiedziała marszałek Sejmu na spotkaniu z mieszkańcami Radomia.

Dodała, że osobiście zna wiele takich kobiet, które "lubią spokój, nie lubią zgiełku, wulgaryzmów, agresji, którą widzą wokół siebie, dlatego zamykają się, bo potrzebują pewnej stabilizacji, ciszy i normalności".

Marszałek Sejmu zaznaczyła, że zwraca się do takich kobiet, bo to właśnie one mogą zdecydować o wyniku zbliżających się wyborów i ich głos "dzisiaj jest na wagę przyszłych dziesięcioleci". "Te wybory są najważniejsze od 1989 roku i dlatego zwracam się z wielkim apelem: uwierzcie w swoją siłę" - mówiła Witek. Zauważyła, że każda kobieta ma jakiś talent i możliwości, żeby go wykorzystać.

"Dajemy wam taką szansę, pomóżcie teraz nam. Nie zostawajcie w domu, idźcie 15 października i oddajcie swój głos na Prawo i Sprawiedliwość, bo pokazaliśmy, że jesteśmy partią nie tylko wiarygodną i dotrzymującą słowa, ale partią, która dostrzegła w rodzinie, w rodzicach, w mamach, ale także w dziadkach, wielką wartość" - powiedziała Witek. Jak zauważyła, Prawo i Sprawiedliwość właśnie wokół rodziny zbudowało cały swój program.

Marszałek podkreśliła, że w Polsce ponad 62 proc. osób kończących wyższe uczelnie to właśnie kobiety. "Mamy mądre, wykształcone kobiety, które potrafią zarządzać budżetem domowym, które potrafiły się przez wieki wojen i powstań nauczyć się wielu umiejętności. Przekazywały je z pokolenia na pokolenie. Dzisiaj Polki naprawdę potrafią ugotować zupę +nic+, a jaka ona jest smaczna!" - powiedziała marszałek Sejmu.

Witek podkreśliła, że polskie kobiety są zdolne, inteligentne, a PiS daje im szanse rozwoju. "One też mogą pokazać, że potrafią zdobywać wysokie szczyty, że potrafią zarządzać jako menadżerowie wielkimi firmami" - mówiła Witek, podając swój przykład, a także minister finansów Magdaleny Rzeczkowskiej, czy minister rodziny i polityki społecznej Marleny Maląg.

Według marszałek, kobiety nie chcą konkurować z mężczyznami i ścigać się z nimi. "Panowie mają inne cechy i za to was kochamy. Nasza siła nie tkwi w mięśniach, tylko w uśmiechu, w spojrzeniu, w łagodności, w empatii, w opiekuńczości, w tym, co jest nasze, kobiece. My nie potrzebujemy krzyczeć wulgarnych słów, wyprowadzać dzieci na ulice i dawać im złego przykład" - zaznaczyła Witek.

Marszałek Sejmu spotkała się w środę także z mieszkańcami innych miejscowości w woj. mazowieckim, Grójca i Stromca (pow. białobrzeski).