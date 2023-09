Marszałek Witek: do kwestii bezpieczeństwa przywiązujemy bardzo dużą wagę (aktualizacja)

Do kwestii bezpieczeństwa przywiązujemy bardzo dużą wagę – mówimy o bezpieczeństwie zewnętrznym, ochronie granic oraz wewnętrznym i tu zawsze dziękujemy strażakom, bo oni są na pierwszej linii frontu – mówiła w sobotę w Bolkowie marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

Marszałek Witek wzięła udział w sobotę w uroczystości przekazania nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bolkowie (Dolnośląskie).

Witek podkreśliła, że rząd PiS przywiązuje bardzo dużą wagę do kwestii bezpieczeństwa. "Dziś żyjemy w niespokojnych czasach" - mówiła. Dodała, że chodzi zarówno o bezpieczeństwo zewnętrzne, czyli ochronę granic, jaki i wewnętrzne. "Tu zawsze bardzo dziękujemy przy każdej okazji strażakom, bo oni są na pierwszej linii frontu, oni pomagają wtedy kiedy tej pomocy potrzebujemy - są zawsze pierwsi" - mówiła.

Marszałek dodała, że w ciągu ostatnich czterech lat udało się przekazać "bardzo duże środki" do małych gmin jak Bolków czy Jawor (rodzinne miasto marszałek Witek). "Uważamy, że wszyscy obywatele naszego kraju zasługują na to, by mieć takie same warunki do życia, takie same warunki, by móc się rozwijać i realizować swoje marzenia - bez względu na to, gdzie mieszkają i jakie poglądy mają. Stawiamy na rodzinę, na bezpieczeństwo rodzin, na bezpieczeństwo pracy" - mówiła Witek.