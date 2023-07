Marszałek Witek do policjantów: musicie być silni, dzięki wam obywatele czują się bezpiecznie

Musicie być silni i tacy jesteście; dzięki wam obywatele czują się bezpiecznie - powiedziała w poniedziałek w Jaworze (Dolnośląskie), marszałek Sejmu Elżbieta Witek zwracając się do policjantów.

Marszałek Sejmu wzięła udział w akademii z okazji 104. rocznicy powstania Policji Państwowej, która odbyła się w Jaworze na Dolnym Śląsku.

Podkreśliła, że obchody związane z rocznicą powołania Policji Państwowej to czas podziękowań dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Policji. "Podziękowań za waszą codzienną służbę, pracę, oddanie nam obywatelom w lokalnej społeczności i szerzej naszemu państwu" - powiedziała Witek.

Marszałek wskazała, że miniony rok był bardzo trudny dla służb mundurowych. "Od służb, także od polskiej Policji, oczekiwaliśmy bardzo wiele (…) to co dziś jest dla nas wszystkich bardzo trudne, to sytuacja za naszą wschodnią granice. Nie tylko wojna w Ukrainie, ale też ciągłe ataki na polsko-białoruską granicę - jako element wojny hybrydowej" - mówiła Witek dodając, że to kwestia bezpieczeństwa kraju i obywateli.

Podkreśliła, że rząd przywiązuje bardzo dużą wagę do bezpieczeństwa obywateli i kraj. "Nie ma nic cenniejszego niż wolność i pokój - wy jako polska Policja ten pokój gwarantujecie" - powiedziała.

Dodała, że społeczeństwo oczekuje od policjantów zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego. "Bezpieczeństwa na naszych ulicach, miasteczkach - to czynicie każdego dnia z dużym poświęceniem. Ale to, co dzieje się za nasza wschodnią granice pokazało także, że musicie być gotowi na wyzwania znacznie trudniejsze" - stwierdziła.

Witek w tym kontekście zwróciła uwagę na inwestycje w polską Policję, "nie tylko w szkolenia, ale także w nowoczesny sprzęt".

Marszałek wskazał też, że do pełnienia służby w Policji "wymagane są szczególne cechy, które nie każdy posiada". "Oprócz odwagi i odpowiedzialności (…) musicie być ludźmi bardzo odpornymi psychicznie. To bardzo ciężką, wymagająca, stresując służba" - podkreśliła.

Zwracając się do policjantów marszałek powiedziała: "musicie być silni i tacy jesteście". "Według statystyk obywatele od kilku lat, jak nigdy wcześniej, czują się bezpiecznie, to jest zasługa waszej służby" - powiedział Witek.

Marszałek dziękowała też pracownikom cywilnym oraz rodzinom policjantów. "Dziękuję wam, że jesteście przy swoich bliskich" - powiedziała.

Podczas uroczystości w Jaworze wręczono awanse i odznaczenia policjantom z Komendy Powiatowej Policji w Jaworze. Komenda otrzymała też nowy radiowóz.

Święto Policji przypada 24 lipca. Tego dnia w 1919 r. Sejm przyjął ustawę o Policji Państwowej. W tym roku przypada 104. rocznica jej powstania.