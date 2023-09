Marszałek Witek do uczniów szkoły średniej: to wyjątkowy czas w waszym życiu

Szkoła średnia do wyjątkowy czas w życiu młodego człowieka; życzę wam byście na co dzień żyli w życiu realnym, a nie wirtualnym – mówił w poniedziałek do uczniów I LO w Jaworze (Dolnośląskie) marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

Marszałek Sejmu wzięła udział w poniedziałek w inauguracji roku szkolnego w I Liceum Ogólnokształcącym im. Księcia Bolka I w Jaworze. "Wiele lat temu tu w tej szkole miałam wielką przyjemność uczyć młodzieży historii. Do dziś wspominam ten etap mojego życia bardzo miło, to był wyjątkowy czas" - mówiła Witek podkreślając, że Jawor to jej rodzinne miasto.

Dodała, że I LO im. Księcia Bolka w Jaworze "zawsze było szkołą dającą bardzo dobre przygotowanie do dorosłego życia". "To było tutaj zawsze na najwyższym poziomie i tak jest do dnia dzisiejszego" - podkreśliła marszałek.

Zwracając się do uczniów Witek zauważyła, że koniec wakacji to początek "ciężkiej pracy". Dodała, że każda inauguracja roku szkolnego to "nadzieja". "To są nowe plany, które stawiają przed sobą zarówno uczniowie, jaki i nauczyciele. Dla uczniów klas pierwszych to czas najtrudniejszy, dlatego mam nadzieję, że starsi koledzy udzielą im wsparcia, aby mogli jak najszybciej w tej szkole dobrze się poczuć" - zaznaczyła marszałek.

Jak dodała, szkoła średnia to wyjątkowy czas w życiu młodego człowieka. "Tu zawiera się nowe znajomości, przyjaźnie, które czasami trwają przez wiele lat. Życzę wam byście na co dzień żyli w życiu realnym, a nie wirtualnym. Abyście zaznajomili się ze sobą, byście znaleźli tutaj przyjaciół. W życiu przychodzą czasem trudne momenty i najgorzej, gdy młody człowiek zostaje z trudnymi sprawami sam, a czasami wystarczy kiedy obok nas jest jedna osoba" - mówiła Witek. Dodała, że może to być rodzic, nauczyciel lub przyjaciele ze szkoły.

Marszałek zwracają się do uczniów podkreśliła też, że nauczyciele powinni być dla nich "mistrzami, przewodnikami". "Ludźmi, którzy są przy was zawsze; i wtedy kiedy jest dobrze, ale też wtedy kiedy pojawiają się trudności" - podkreśliła.

Nauczycielom Witek życzyła satysfakcji z pracy. "To trudna praca, to powołanie, to pasja. Oby nowy rok szkolny przyniósł wam wszystkim jak najwięcej uśmiechu i spełnienia waszych marzeń" - mówiła marszałek Sejmu.

