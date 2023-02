Marszałek Witek: Jesteśmy ludźmi odpowiedzialnymi, którzy dotrzymują słowa

Nie sztuka jest rządzić, gdy jest wszystko dobrze. Sztuka jest rządzić, gdy przychodzą czasy trudne, kryzysowe, ale jesteśmy ludźmi odpowiedzialnymi, którzy dotrzymują słowa. Żaden program społeczny nie został zlikwidowany - mówiła w Elblągu marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

W niedzielę w Elblągu marszałek Sejmu Elżbieta Witek spotkała się z mieszkańcami powiatów elbląskiego, braniewskiego, bartoszyckiego i lidzbarskiego.

"Zbliża się czas podsumowań, bo mija ostatni, czwarty rok drugiej naszej kadencji, bardzo trudnej. Muszę powiedzieć, że żaden rząd nigdy wcześniej nie spotykał się z tak trudnymi sytuacjami, z którymi trzeba było sobie jakoś poradzić. Dlaczego one były takie trudne? Dlatego, że to były sytuacje, które nigdy wcześniej w Polsce nie miały miejsca, dlatego nie było żadnych rozwiązań, ani konstytucyjnych, ani ustawowych. Musieliśmy znaleźć rozwiązanie sami, byliśmy pionierami" - powiedziała marszałek.

Przypomniała, że najpierw była pandemia COVID-19. "Pandemia, która przyniosła wroga niewidzialnego, ale wroga śmiertelnego, który niestety zbierał ogromne żniwo, nie tylko w ludziach, ale także w gospodarce. Rozpoczął się kryzys gospodarczy, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie i na całym świecie. Kiedy już się wydawało, że ten czas trudny minął, na Wschodzie wybuchła okrutna wojna. Putin po raz kolejny uderzył na Ukrainę" - wskazała.

"Proszę państwa, na prawdę to nie jest wielka sztuka rządzić wtedy, kiedy jest wszystko dobrze, kiedy się wszystko świetnie układa. Sztuką jest rządzić, kiedy przyjdą czasy trudne, czasy kryzysowe, kiedy nie ma żadnej gotowej recepty, kiedy nie ma żadnych rozwiązań, kiedy się ma na sobie olbrzymią odpowiedzialność, bo odpowiada się za prawie 38 mln ludzi, za cały kraj" - podkreśliła Witek. "To jest wielkie brzemię, które na sobie nieśliśmy" - dodała.

"Ponieważ jesteśmy ludźmi odpowiedzialnymi, jesteśmy ludźmi, którzy dotrzymują słowa, chcą być wiarygodni (...). Oczywiście można było powiedzieć, że jest kryzys, nic nie poradzimy, trudno, ale można było też pójść drugą drogą i te drogę wybraliśmy; szukać rozwiązań, które pozwolą Polakom, przedsiębiorcom, polskim rodzinom, przetrwać te najtrudniejsze momenty" - zaznaczyła.

Jak mówiła "stąd były potężne, miliardowe środki pomocowe, które szły do firm dużych, średnich, ale także małych".

"Żaden z programów społecznych (...)nie został przez nas zlikwidowany. Wręcz przeciwnie: pojawiły się nowe programy, bo dla nas, Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy - w 2015 r. to ogłosiliśmy - bazą jest rodzina i bezpieczeństwo bardzo szeroko rozumiane" - podkreśliła marszałek Sejmu.

Wskazała, że miliardowa pomoc rządu szła do samorządów, także do tych, które nie sprzyjają władzy. "Nasi obywatele mieszkają wszędzie, w całej Polsce - i nieważne, kto rządzi, nieważne, gdzie mieszkają: na wsi, czy w mieście dużym, czy małym - mają takie same problemy i mają takie same prawo do pomocy, jak każdy inny obywatel" - zaznaczyła. "Ta pomoc trafiała, trafia i trafiać będzie nadal, jeśli Prawo i Sprawiedliwość nadal będzie rządzić" - zapewniła Witek.