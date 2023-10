Marszałek Witek o tzw. pakcie migracyjnym: mówimy nie, dlatego że bezpieczeństwo naszych obywateli jest najważniejsze

Mówimy nie w sprawie propozycji w ramach tzw. paktu migracyjnego UE, dlatego, że bezpieczeństwo naszych obywateli jest najważniejsze – podkreśliła w czwartek w Słupcy (woj. wielkopolskie) marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek gościła w czwartek w Wielkopolsce. Podczas konferencji prasowej w starostwie powiatowym w Słupcy odniosła się m.in. do kwestii bezpieczeństwa Polski i Polaków w kontekście propozycji w ramach tzw. paktu migracyjnego UE.

Jak mówiła, "kwestie bezpieczeństwa są dla nas najistotniejsze". "W Polsce w tej chwili jest bezpiecznie, patrząc na to co się dzieje w Europie Zachodniej. Chcielibyśmy to bezpieczeństwo dla naszych obywateli zapewnić na kolejne lata. Dlatego nie zgadzamy się chociażby z decyzjami, które w tej chwili są omawiane i jest próba narzucenia Polsce tego paktu migracyjnego, czyli przyjmowania nielegalnych migrantów do naszego kraju" - podkreśliła.

"My już w roku 2015 powiedzieliśmy, że jest inna metoda, która jest znacznie skuteczniejsza. To znaczy trzeba pomagać przede wszystkim tam na miejscu, gdzie powstają konflikty i Polska to robi od roku 2015. My tam inwestujemy, budujemy szpitale, budujemy tam szkoły, kształcimy tutaj w naszym kraju inżynierów, lekarzy, żeby mogli potem wrócić do kraju po wojnie i go odbudowywać" - dodała Witek.

Jak oceniła, "trzeba zrobić wszystko, żeby ci nielegalni migranci do Europy nie wypływali, bo w przeciwnym wypadku nie zatrzymamy tej fali".

Marszałek Sejmu wskazała, że "wydawało się w roku 2018, że UE to zrozumiała, przyznała Polsce rację, ale widzimy, że minęło kilka lat i problem na nowo powrócił i ten temat na nowo powrócił". "My mówimy nie, dlatego że bezpieczeństwo naszych obywateli jest najważniejsze, a pomagamy, pomagaliśmy i będziemy pomagać wszystkim, którzy tej pomocy potrzebują" - zapewniła Witek.

Zaznaczyła, że zdolność do niesienia pomocy potrzebującym Polska i Polacy udowodnili, kiedy wybuchła wojna na Ukrainie. Jak przypomniała, "pokazaliśmy całemu światu na czym polega solidarność i prawdziwe rozumienie cierpienia tych, którzy uciekają przed wojną".

"Pokazujemy również jak pomagać tym, którzy żyją w krajach ogarniętych wojną. Tamtą pomoc ślemy cały czas, ona jest skuteczna i dobrze by było, żeby Unia Europejska, która w roku 2018 przyznała Polsce rację, zechciałaby wysłuchać nas i tym razem" - dodała marszałek Sejmu.

Odniosła się także do współpracy rządu z samorządem i zaznaczyła, że jej wizyta w Słupcy ma właśnie podkreślić, "jak ogromne znaczenie dla naszego funkcjonowania, dla naszych obywateli ma dobra współpraca rządu z samorządem".

Tłumaczyła, że zarówno rząd, jak i samorząd jest władzą publiczną, której nadrzędnym celem jest troska o obywateli. "Przez ostatnie cztery lata pokazaliśmy, że jeśli ta współpraca jest dobra, to bez względu na to, kto zarządza samorządem, kto pełni funkcję wójta, burmistrza, starosty, czy prezydenta - my postawiliśmy na zrównoważony rozwój, czyli chcemy kierować środki z budżetu państwa absolutnie do wszystkich gmin, nawet tych najmniejszych" - zadeklarowała Witek.

"Dzisiaj, kiedy jeździmy po Polsce, także tutaj w Słupcy, widzimy jak znakomicie te środki rządowe przekazywane do samorządów są wykorzystywane dla dobra społeczności lokalnej" - wskazała.

Marszałek podkreśliła, że "w roku 2019 byliśmy już na tej szybkiej ścieżce wzrostu. Niestety ten niewidzialny zabójca, jakim była pandemia nas ograniczył. A potem przyszły kryzysy: kryzys gospodarczy, kryzys ekonomiczny, +putinflacja+ związana z wojną za naszą wschodnią granicą. Ale okazało się i to jest naprawdę bardzo pozytywny przekaz, że udało nam się dzięki rządowym programom nie tylko zachować miejsca pracy tak, że dziś bezrobocie w Polsce jest jednym z najniższych w Europie, sięga niecałych 5 proc. To jeszcze doprowadziliśmy do tego, że nawet najmniejsze gminy i miasta rozwijają się, a Polska przeżywa wzrost gospodarczy" - powiedziała Witek.

Obecny na konferencji minister w KPRM, sekretarz Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych Zbigniew Hoffmann podkreślił, że "poprzednie władze były ustawione tyłem do Polski lokalnej, Polski gminnej, Polski powiatowej, do wspólnot lokalnych". "Myśmy zerwali z tą fatalną polityką, zaczęliśmy wdrażać politykę zrównoważonego rozwoju i tak się dzieje od 8 lat. Doskonałym tego przykładem jest właśnie powiat słupecki; pan starosta bardzo skutecznie zabiega i bardzo skutecznie aplikuje do wszystkich programów rządowych, pozyskuje ogromne środki" - zauważył.

"Bez ryzyka powiem, iż te ostatnie 8 lat z punktu widzenia gmin, powiatów, miast nie tylko tej części Wielkopolski, ale generalnie całego województwa, to jest skok cywilizacyjny, tak to należy nazwać" - dodał Hoffmann.

Starosta słupecki Jacek Bartkowiak podziękował za wsparcie, jakie w ostatnich latach otrzymał powiat ze środków rządowych. "Mamy za co dziękować, bo jest to dla nas historyczna szansa rozwoju infrastrukturalnego, przede wszystkim jeśli chodzi o drogi, mocno zaniedbane w latach poprzednich, ale to też rozbudowywany i doposażony szpital, dom dziecka, remonty takich obiektów jak na przykład domy pomocy społecznej - za to wszystko jesteśmy wdzięczni" - powiedział starosta.

W trakcie wizyty w Wielkopolsce, w czwartek wieczorem, marszałek Witek spotkała się także z mieszkańcami Słupcy.