Marszałek Witek: polscy strażacy są ewenementem w skali nie tylko Europy, ale i świata

Polacy dziękują wam za waszą służbę, wierną, oddaną, broniącą naszego życia, zdrowia i mienia - mówiła w sobotę podczas uroczystego apelu z okazji Dnia Strażaka w Jaworze marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Dodała, że polscy strażacy są ewenementem w skali nie tylko Europy, ale i świata.

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek wzięła w sobotę udział w uroczystym apelu z okazji Dnia Strażaka w Jaworze (woj. śląskie). Zwracając się do strażaków podkreśliła, że Państwowa Straż Pożarna ma obok siebie Ochotnicze Straże Pożarne. "Bez was z pewnością nie byliby w stanie zapewnić tak szybko i skutecznie bezpieczeństwa, jak robicie to dziś" - mówiła Witek.

Podkreśliła, że ostatnie badania pokazały, że 96 proc. obywateli polskich w swoim lokalnym środowisku czuje się bezpiecznie. "Nigdzie na Zachodzie Europy takiej statystyki nie ma. To jest zasługa wszystkich służb mundurowych, w tym oczywiście na pierwszym miejscu straży pożarnej, ponieważ to wy cieszycie się wśród naszych obywateli największą sympatią, bo pomagacie, bo jesteście wszędzie tam, gdzie potrzebujemy waszej pomocy i waszego wsparcia" - powiedziała marszałek Sejmu.

Dodała, że dziesiątki lat temu straż pożarna kojarzyła się z gaszeniem pożarów, a dziś to jest ok. 30 proc. interwencji. "Pozostałe zdarzenia, w których bierzecie udział to są żywioły, to są wypadki drogowe, to jest wiele innych niebezpieczeństw, które czekają na nas każdego dnia" - zaznaczyła Witek.

Wskazała także na trudne, ostatnie lata najpierw związane z pandemią, a od ponad roku czasu z wojną na Ukrainie. "Tutaj też byliście i państwowa, i ochotnicza straż pożarna. Pomagaliście, wspieraliście, nieśliście pomoc. Pokazaliście nie tylko swój wielki profesjonalizm, ale przede wszystkim ogromne serce i solidarność zwłaszcza z kolegami z walczącej Ukrainy" - mówiła marszałek Sejmu.

Zwróciła też uwagę, że polscy strażacy są znakomicie wyszkoleni i wyspecjalizowani. "Dlatego tak bardzo nam wszystkim, całemu parlamentowi, wszystkim klubom parlamentarnym zasiadającym w polskim Sejmie zależało na tym, żeby wesprzeć was najlepiej jak tylko możemy, stąd też uchwaliliśmy ustawę modernizacyjną, dzięki której macie nie tylko nowoczesny sprzęt, ale także podstawowe wyposażenie" - powiedziała Witek.

"To wszystko dlatego, że chcemy wam podziękować i powiedzieć, że wiemy, że bezpieczeństwo jest bezcenne, ale żebyście mogli być skuteczni i pomagać nam, sami musicie być bezpieczni, dlatego ten nowoczesny sprzęt jest tak bardzo wam potrzebny" - stwierdziła marszałek Sejmu.

autorzy: Aleksandra Kuźniar, Piotr Doczekalski

akuz/ pdo/ akub/