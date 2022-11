Marszałek Witek: relacje polsko-czeskie są oparte na mocnych podstawach

Pokazaliśmy w sytuacji niezwykle trudnej, że relacje polsko-czeskie są oparte na bardzo mocnych podstawach. Kiedy nadszedł czas próby pokazujemy, że nie różnimy się w ocenie wojny na Ukrainie oraz co do sposobów pomocy udzielanej Ukrainie i uchodźcom - podkreśliła marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

We wtorek Elżbieta Witek spotkała się z przewodniczącą Izby Poselskiej Parlamentu Republiki Czeskiej Marketą Pekarovą Adamovą.

Po spotkaniu marszałek Sejmu wskazała, że rozmowa pokazała, iż "mamy to samo spojrzenie na sprawy związane z wojną na Ukrainie". "To jest temat, który teraz dominuje wszystkie spotkania. Na naszym spotkaniu to też był temat dominujący" - poinformowała Witek.

"Jesteśmy państwami, które są wiodące w udzielaniu pomocy walczącej Ukrainie i to zarówno w wymiarze militarnym, ale także humanitarnym, politycznym i dyplomatycznym. Jesteśmy przykładem i pokazujemy, na czym polega prawdziwa solidarność, na czym polega nie tyle mówienie o solidarności i pomocy, ale realne jej udzielanie. To nas łączy" - zauważyła marszałek Sejmu.

W ocenie Witek "pokazaliśmy w sytuacji niezwykle trudnej, że relacje polsko-czeskie są oparte na bardzo mocnych podstawach". "Kiedy nadszedł czas próby pokazujemy, że nie różnimy się w ocenie wojny na Ukrainie oraz też co do sposobów pomocy udzielanej uchodźcom i bezpośrednio tam, na Ukrainie" - podkreśliła.