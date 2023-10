Marszałek Witek: rząd PiS spełnia obietnice wyborcze i pokazuje skuteczność

Rząd PiS spełnia obietnice wyborcze i pokazuje skuteczność w ich realizacji - mówiła w niedzielę wieczorem podczas spotkania z mieszkańcami Wrocławia marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

Witek po konwencji wyborczej w Katowicach przyjechała do Wrocławia, aby w niedzielę wieczorem spotkać się z wyborcami.

Marszałek podkreślała, że dziś trzeba tracić wiele czasu na "prostowanie kłamstw". "Na przykład jedno z kłamstw. Lider opozycji mówi, że w Polsce jest dramat, państwo się rozpadnie, ludzie nie będą wiedzieli, co z sobą zrobić. A rzeczywistość jest taka, że wystarczy podsumować to, co się zmieniło w ciągu ośmiu lat" - mówiła marszałek.

W tym kontekście wymieniała m.in. programy społeczne wprowadzone przez rząd PiS, budowę dróg ekspresowych i autostrad, obniżenie wieku emerytalnego, "zerowy PiT" do 26. roku życia, podniesienie kwoty wolnej od podatku, podniesienie płacy minimalnej i stawki godzinowej, zniesienie wiz do USA, obniżkę podatków.

Marszałek podkreślała, że PiS spełnia obietnice wyborcze. "Pokazaliśmy też skuteczność w realizacji tych obietnic" - mówiła.

Dodała, że program wyborczy PiS ma trzysta stron. "Warto go przeczytać, ponieważ jest tam na przykład znakomite rozwiązanie dla młodych ludzi, którzy skończą 18 lat. Będzie dla nich darmowy kurs prawa jazdy, dla wszystkich, którzy będą chcieli" - mówiła.

Witek mówiła też m.in. o kobietach. "W PiS nie traktuje się kobiet przedmiotowo, a u naszych konkurentów politycznych tak (…) mamy na przykład słynną panią Joannę z Krakowa, która ogłosiła, że nie otrzymała zaproszenia na +Marsz Miliona Serc+, a przecież to dla nie był ten marsz - powiedziała, że została wykorzystana politycznie do walki z PiS" - podkreśliła marszałek.

Dodała, że w PiS marszałkiem Sejmu i wicemarszałkiem są kobiety. "Finansami też zarządza kobieta, w BGK prezesem jest kobieta, ministerstwem, które przygotowuje programy społeczne, kieruje kobieta" - wyliczała marszałek.

Witek podkreślała też, że silna i samodzielna Polska "nigdy nie była na rękę ani wschodniemu, ani zachodniemu sąsiadowi". "Historia pokazuje, że prędzej czy późnej Niemcy z Rosją ponad naszymi głowami potrafiły się dogadać - tak był w przypadku Nord Stream 1 i Nord Stream 2" - mówiła.

Marszałek podkreśliła również, że dziś Polska stawiana jest za wzór. "Za wzór rozwoju gospodarczego, tego jak traktuje się rodzinę, tego jak poradziliśmy sobie z kryzysami i migrantami. Ale kiedy pojawiają się trudne sytuacje zawsze na pierwszym miejscu stawiamy naszych obywateli - tak był w przypadku zboża z Ukrainy" - mówiła Witek.

autor: Piotr Doczekalski

