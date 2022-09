Marszałek Witek: targi zbrojeniowe w Kielcach okazją do nawiązania kontaktów z zagranicznymi firmami

Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego ma szczególne znaczeniu dla polskiej armii i polskiego przemysłu zbrojeniowego, stanowi znakomitą platformę do nawiązywania kontaktów pomiędzy polskimi i zagranicznymi firmami - podkreśliła marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

We wtorek w Targach Kielce rozpoczęła się 30. edycja Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego(MSPO). Udział w targach weźmie około 40 delegacji zagranicznych, m.in. przedstawiciele: Włoch, USA, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Szwecji czy Korei Południowej. Trzecia wystawa przemysłu obronnego Europy, po targach w Paryżu i Londynie, potrwa do 9 września.

"Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego to wydarzenie o szczególnym znaczeniu dla polskiej armii i polskiego przemysłu zbrojeniowego, stanowi przede wszystkim sposobność do upowszechnienia najnowocześniejszych zdobyczy techniki w zakresie obronności. To również znakomita platforma do nawiązywania kontaktów pomiędzy polskimi i zagranicznymi firmami" - napisała marszałek Sejmu w liście od uczestników odczytanym przez sekretarza Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych Zbigniewa Hoffmanna.

Witek podkreśliła, że kieleckie spotkania dowodzą, iż Polacy przywiązują najwyższą wagę do zagadnień z obszaru bezpieczeństwa narodowego.

"Dziś kiedy świat pełen jest niepokojów, a za nasza wschodnią granicą toczy się wojna, kieleckie targi nabierają jeszcze większego znaczenia. Towarzyszące im konferencje, seminaria i debaty stanowią doskonałą okazję do wymiany doświadczeń przez cenionych ekspertów w dziedzinie przemysłu zbrojeniowego i nowoczesnych technologii. Ufam, że płynące z nich wnioski będą miały istotne znaczenie dla wzmacniania potencjału naszych sił zbrojnych" - podkreśliła marszałek Sejmu.

Według zapowiedzi MON podczas salonu w Kielcach zostaną podpisane kolejne umowy związane z wyposażeniem wojska, m.in. na artyleryjskie wozy rozpoznania dla modułów ogniowych "Rak", kabiny dowodzenia na potrzeby systemu "Wisła", pojazdy "Jelcz" i wyposażenie optoelektroniczne.

