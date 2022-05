Marszałek woj. śląskiego: 3 maja ma w regionie szczególny wymiar

Dzień 3 maja ma w woj. śląskim szczególny wymiar, bo łączy dwa ważne dla nas wydarzenia: rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja i rocznicę wybuchu III Powstania Śląskiego - mówił marszałek woj. śląskiego Jakub Chełstowski. We wtorek złożył on wieniec przy katowickim Pomniku Powstańców Śląskich.

III Powstanie Śląskie wybuchło w nocy z 2 na 3 maja 1921 roku, po dwóch wcześniejszych zrywach zbrojnych z lat 1919 i 1920 oraz przegranym przez Polskę plebiscycie, który miał przesądzić o przynależności państwowej Górnego Śląska. Ostatecznie to właśnie III powstanie, na czele którego stanął Wojciech Korfanty, zdecydowało o korzystniejszym dla Polski podziale tych ziem między Polskę i Niemcy po I wojnie światowej.

"Powstańcy oddali zdrowie i życie za powrót Śląska do Ojczyzny. To część naszego dziedzictwa i świadectwo przywiązania do wspólnych wartości. Jesteśmy dumni z naszej historii" - podkreślił marszałek.

Nawiązując do obchodzonego we wtorek narodowego święta Konstytucji 3 maja, Chełstowski zauważył, iż 3-majowa Konstytucja "była dla nas przez dziesięciolecia punktem odniesienia i powodem do dumy, a przede wszystkim symbolem odpowiedzialności za dobro wspólne, jakim jest nasza ojczyzna i jej przyszłość. Szczególnie teraz, kiedy za naszą wschodnią granicą toczy się wojna, wywołana rosyjską agresją na Ukrainę" - mówił marszałek województwa.

Wraz z Jakubem Chełstowskim, wieniec przy powstańczym pomniku złożyli we wtorek m.in.: przewodniczący Sejmiku Woj. Śląskiego Jan Kawulok, wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz, przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Kazimierz Karolczak, wiceprezydent Katowic Bogumił Sobula oraz przewodniczący katowickiej Rady Miasta Maciej Biskupski.

Na Śląsku wtorkowe obchody narodowego święta Konstytucji 3 maja tradycyjnie są połączone z wydarzeniami upamiętniającymi powstańców śląskich w 101. rocznicę wybuchu trzeciego powstania, które przesądziło o sposobie podziału Górnego Śląska między Polskę i Niemcy.

Złożenie wieńca przed Pomnikiem Powstańców Śląskich rozpoczęło wtorkowe obchody w Katowicach. Po mszy św. za ojczyznę w Archikatedrze Chrystusa Króla, uczestnicy uroczystości wraz ze służbami mundurowymi i pocztami sztandarowymi, przejdą w biało-czerwonym pochodzie ulicami Wita Stwosza, Kochanowskiego i Jagiellońską na plac Sejmu Śląskiego. Tam, przy pomniku dyktatora III Powstania Śląskiego Wojciecha Korfantego, odbędzie się uroczysty apel z okazji narodowego święta Konstytucji 3 maja. Przed pomnikiem zostaną złożone kwiaty, zaś wtorkowe uroczystości w Katowicach zakończy defilada służb mundurowych.