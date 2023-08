Marszałek woj. warmińsko-mazurskiego przekazał pieniądze strażakom, policjantom i pogranicznikom

Po 200 tys. zł. otrzymają od samorządu województwa warmińsko-mazurskiego straż pożarna, policja i straż graniczna. Każda ze służb przeznaczy dofinansowanie na kupno nowych pojazdów.

Marszałek Gustaw Marek Brzezin podczas podpisywania umów podkreślił, że samorząd województwa od lat wspiera służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w regionie.

"W przeszłości środki te były przeznaczane na zakup samochodów, łodzi, a nawet psów tropiących" - podkreślił dodając, że decyzja o wydatkowaniu pieniędzy leży w kompetencjach każdego z komendantów.

Zastępca komendanta ds. granicznych Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, płk. Zbigniew Klimczyk powiedział PAP, że dzięki finansowemu wsparciu marszałka zostaną zakupione trzy nowe quady.

"Są to typowe pojazdy używane w patrolowaniu granicy" - przyznał płk. Klimczyk i dodał, że tego typu sprzęt zużywa się i wymaga częstej wymiany.

"My oczywiście otrzymujemy sprzęt z zakupów centralnych, a to jest dodatkowe wsparcie. Quadów nigdy dość, bo mamy trudny do patrolowania teren" - poinformował.

Natomiast szef warmińsko-mazurskich strażaków, nadbryg. Tomasz Komoszyński powiedział PAP, że pieniądze od samorządu województwa wykorzystane będą jako wkład do zakupu siedmiu ciężkich wozów gaśniczych dla komend powiatowych. Każdy z takich samochodów kosztuje milion złotych.

"Mamy nadzieję, że jeszcze w tym roku uda nam się te pojazdy kupić" - przyznał nadbryg. Komoszyński.

Zastępca komendanta wojewódzkiego policji, insp. Arkadiusz Sylwestrzak, powiedział PAP, że ta służba zakupi dwa samochody osobowo-terenowe.

"Dołożymy pieniądze z budżetu naszej komendy. Będą to auta zarówno do patrolowania, jak i do ciągnięcia łodzi służbowych" - poinformował insp. Sylwestrzak.

