Martin Garcia Garcia zagra recital w Filharmonii Narodowej w piątek

Laureat III miejsca XVIII Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina i nagrody Filharmonii Narodowej za najlepsze wykonanie koncertu Martin Garcia Garcia wystąpi w piątek z recitalem w Filharmonii Narodowej w Warszawie.

Pianista wykona Etiudy symfoniczne op. 13 Roberta Schumanna i III Sonatę fortepianową f-moll op. 5 Johannesa Brahmsa.

Zdaniem pianisty etiudy symfoniczne op. 13 to najbardziej interesujące kompozycje Schumanna, bo, jak powiedział pianista PAP "kompozytor napisał je, będąc na skraju zupełnego szaleństwa". Schumann zmagał się z chorobą psychiczną. Garcia Garcia mówił, że w Etiudach symfonicznych Schumann prezentuje zupełnie nowe podejście. "Ta muzyka nie jest niemiecka w swojej strukturze. Zawiera wiele elementów, które będą potem wykorzystywane w muzyce Rachmaninowa, Mahlera" - mówił. "To bardzo krótkie, kontrastujące kawałki o pięknej melodyce. Kiedy gram drugą z etiud, czuję się jak w niebie" - mówił.

Dodał, że "to jeden z niewielu cykli Schumanna, który ten skomponował wokół jednego motywu".

W drugiej części recitalu usłyszymy III Sonatę fortepianową f-moll op. 5 Johannesa Brahmsa. W 1853 roku Schumann w swojej "Neue Zeitschrift für Musik" ogłosił Brahmsa geniuszem. Brahms przyjaźnił się przez całe życie z Robertem Schumannem i jego żoną Clarą. Według zachowanych listów Brahmsa do przyjaciela i pamiętnika Clary, ci dwoje zakochali się w sobie.

Garcia Garcia mówił, że III Sonaty fortepianowej Brahmsa nie sposób zestawić w programie z żadnym innym utworem. Jest to jakby muzyka symfoniczna na fortepian - dodał. To, co łączy ją z Etiudami symfonicznymi Schumanna jest zdaniem pianisty, jest osnucie melodii na niewielkiej ilości motywów, w tym przypadku dwóch.

Pół godziny przed recitalem Garcia Garcia weźmie udział we wprowadzeniu do koncertu pt. "O czym gramy?". Poprowadzi je Aleksander Laskowski z Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina.