Marynarka wojenna USA: Iran przejął tankowiec pływający pod banderą Wysp Marshalla

Siły morskie irańskich Strażników Rewolucji Islamskiej przejęły w czwartek w Zatoce Omańskiej, na wodach międzynarodowych, tankowiec Advantage Sweet pływający pod banderą Wysp Marshalla - poinformowała stacjonująca na Bliskim Wschodzie V Flota USA.

"Tankowiec nadał wezwanie o pomoc w momencie przejmowania go. (...) Postępowanie Iranu jest sprzeczne z prawem międzynarodowym i zagraża regionalnemu bezpieczeństwu i stabilności. Iran powinien natychmiast uwolnić tankowiec" - głosi komunikat wydany przez V Flotę.

Advantage Sweet płynął z Kuwejtu do Houston w amerykańskim stanie Teksas. Według portalu MarineTraffic.com, śledzącego ruch statków za pomocą obrazów satelitarnych, tankowiec jest obecnie w Zatoce Omańskiej, na północ od Maskatu, stolicy Omanu. Według danych Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) statek należy do zarejestrowanej w Chinach firmy SPDBFL.

V Flota USA napisała w komunikacie, że w ostatnich dwóch latach Iran bezprawnie przejął na Bliskim Wschodzie co najmniej pięć statków komercyjnych.

Agencja AP podaje, że władze Iranu nie przyznały jak dotąd, że statek został porwany, a przedstawicielstwo tego kraju przy ONZ nie odpowiedziało na prośby o skomentowanie informacji o Advantage Sweet.

Associated Press przypomina, że jest to kolejny atak Iranu na tankowce przepływające przez wody międzynarodowe szlakiem prowadzącym przez Cieśninę Ormuz, przez którą transportowana jest jedna piąta światowego eksportu ropy. Irańskie siły przeprowadziły m.in. serię zamachów na statki w 2019 roku, niszcząc je przy pomocy min morskich, a w 2021 roku atak z wykorzystaniem drona na należący pośrednio do Izraela tankowiec spowodował śmierć dwóch członków załogi.