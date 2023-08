Marzena Machałek: zatrudnimy prawie 100 proc. więcej specjalistów w szkołach

Ten rok szkolny to przełom. Rozwijamy branżowe centra umiejętności, realizujemy konkurs Euroskills w Gdańsku i zatrudniamy prawie o 100 proc. więcej specjalistów w szkołach – powiedziała w środę wiceminister edukacji i nauki Marzena Machałek.

Podczas konferencji wiceminister podkreślała, że 1,7 mld zł zostało przeznaczonych na branżowe centra umiejętności, a co się z tym wiąże, koordynację kształcenia zawodowego i branżowego w poszczególnych województwach.

"Środki trafiają do poszczególnych urzędów marszałkowskich, do powiatów, gdzie trwa praca nad koordynacją i dobrym planowaniem pomiędzy jednostkami samorządu tak, aby kształcenie branżowe było dostosowane do potrzeb rynku pracy" - wskazała. Pokreśliła, że branżowe centra umiejętności są realizowane ze środków z KPO.

Zaprosiła na konkurs Euroskills w Gdańsku. "To też wielki sukces Polski, że realizujemy projekt, do którego niektórzy przygotowują się kilka lat, a my przygotowaliśmy te zawody umiejętności w rok" - oceniła Machałek.

Powiedziała, że do Gdańska przyjedzie 50 tys. reprezentantów z całej Europy. "Zależy nam, żeby pokazywać, że umiejętności zawodowe to jest naprawdę coś i jest się czym chwalić, a młodzi ludzie, którzy będą brali w tym udział, to prawdziwi mistrzowie" - przyznała.

Jak dodała, rok szkolny, który jest przed nami, ma być przełomem, jeśli chodzi o zatrudnianie specjalistów w szkołach i przedszkolach.

"Będzie to wzrost o prawie 100 proc. - przygotowaliśmy ustawę, ustaliliśmy standardy i zapewniliśmy finansowanie. Już w tej chwili jest 80 proc. więcej psychologów niż wcześniej i będziemy to dalej rozwijać" - wskazała. Podkreśliła, że ministerstwo realizuje także projekt szkolenia specjalistów do pracy z dziećmi, które mają problemy z nauką.