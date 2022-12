Mateusz Morawiecki dla "SE”: Jestem gotowy do debaty z Donaldem Tuskiem

Jeśli trzeba będzie, to stanę do debaty z liderem PO Donaldem Tuskiem – zapowiedział premier Mateusz Morawiecki w środowym "Super Expressie”.

Premier został spytany o możliwość debaty z liderem PO Donaldem Tuskiem.

"Oczywiście, jeśli trzeba będzie, to stanę do takiej debaty. Chociaż pamiętam te zagrywki, te ciosy poniżej pasa, kopanie po kostkach, które były absolutnie niedopuszczalne" - powiedział gazecie premier.

Jednak cytowany przez "SE" Cezary Grabarczyk (KO) ocenił, że do debaty z liderem Platformy powinien stanąć prezes PiS Jarosław Kaczyński.

"Decyzje w sprawie państwa podejmuje Jarosław Kaczyński i to on przed Polakami powinien odpowiadać" - podkreślił Grabarczyk. Według niego w kwestii rządzenia krajem "Morawiecki nie ma do powiedzenia nic".