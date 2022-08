Mateusz Morawiecki: ideały Solidarności są żywe w polityce rządu

Dziś ideały Solidarności są żywe w naszej polityce; zgodnie z dewizą prezydenta Lecha Kaczyńskiego staramy się pomagać tym najsłabszym, bo państwo powinno w czasach próby stać przede wszystkim przy tych, którzy potrzebują pomocy najbardziej - mówił premier Mateusz Morawiecki w środę w Gdańsku.

Szef rządu bierze udział w obchodach 42. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych i w konsekwencji powstania NSZZ "Solidarność".

Podczas wystąpienia zwracał uwagę, że wielka, szeroko zakrojona polityka społeczna, "polityka solidarnościowa dziś zmieniła oblicze Rzeczypospolitej".

Jak mówił, dziś tamte ideały, ideały Solidarności są żywe w naszej polityce.

Mateusz Morawiecki zabrał głos po uroczystości zorganizowanej przez NSZZ "Solidarność", podczas której wręczono Krzyże Wolności i Solidarności za zasługi na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowanie praw człowieka w PRL.

W swoim wystąpieniu szef rządu przywołał słowa poety Zbigniewa Herberta z wiersza "Potęga smaku": "Mieliśmy odrobinę koniecznej odwagi".

Miejmy odwagę

- Myślę, że w sercach, w pamięciach robotników musiało być dużo więcej niż tylko odrobina odwagi - mówił Morawiecki.

- Przecież wszyscy wtedy mieli doskonale w pamięci grudzień 1970 roku. Jak władza komunistyczna w bestialski sposób potraktowała tamte protesty - dodał.

- Trzeba było mieć w sobie dużo odwagi, aby ona przezwyciężyła strach i dała nadzieję na przyszłość - ocenił premier.

- Tej odwadze tamtych czasów zawdzięczamy dzisiejszą wolność, suwerenność, niepodległość - dodał.

- Przed 42 laty powstał ruch - jeden z największych, jeśli nie największy na świecie - ruch społeczny, który przyczynił się do bezkrwawego obalenia systemu - stwierdził Morawiecki.

Kryzys największy od lat

Premier zaznaczył, że obecnie przeżywamy największy kryzys od co najmniej 30 lat.

- Kryzys bezpieczeństwa, kryzys geopolityczny, kryzys ekonomiczny, kryzys energetyczny. Na prawdę punkt zwrotny przynajmniej w gospodarczej historii świata, o ile nie po prostu w historii świata - przyznał.

Jak dodał, zgodnie z dewizą prezydenta Lecha Kaczyńskiego "staramy się pomagać tym najsłabszym".

- Bo właśnie państwo powinno w czasach próby stać przede wszystkim przy tych, którzy potrzebują pomocy najbardziej - powiedział.

W tym kontekście przypomniał, że w tym roku rząd wielokrotnie obniżył podatki, wprowadził stawkę godzinową płacy minimalnej, która obecnie - mówił - jest netto ponad dwa razy wyższa niż siedem lat temu.

Wyższa płaca

- Podobnie średnia płaca wynosiła poniżej 4 tys. zł, dzisiaj jest znacznie powyżej 6 tys. zł - mówił.

Wskazywał też na programy społeczne i niskie bezrobocie.

- To jest wszystko efekt współpracy z Solidarnością - stwierdził szef rządu.

Premier zwracając się do związkowców, uczestników wydarzeń 1980 roku powiedział, że wielokrotnie słyszał słowa, iż "Solidarność wówczas wydobywała z nas wszystkich to, co najlepsze".

- Niech tak będzie i dzisiaj. Niech Solidarność wydobywa z nas nadal to, co najlepsze - mówił.

- Dziękuję Solidarności, dziękuję wszystkim ludziom tamtej epoki za wywalczenie naszej solidarności, naszej wolności i naszej niepodległości. Cześć i chwała bohaterom - podsumował premier.

Uroczystości rocznicowe

W Gdańsku w środę odbywają się uroczystości związane z upamiętnieniem 42. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych. Osobne uroczystości organizuje miasto Gdańsk i NSZZ "Solidarność".

42 lat temu o godz. 17 w sali BHP Stoczni Gdańskiej podpisane zostało porozumienie między Komisją Rządową a Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym, reprezentującym ponad 700 zakładów z całej Polski; delegacja rządowa zgodziła się m.in. na utworzenie nowych, niezależnych, samorządnych związków zawodowych, prawo do strajku, budowę pomnika ofiar Grudnia 1970, transmisje niedzielnych mszy św. w Polskim Radiu i ograniczenie cenzury; przyjęto też zapis, że nowe związki zawodowe uznają kierowniczą rolę PZPR w państwie; uroczystość podpisania porozumienia transmitowała TVP.

Porozumienie, które podpisali przewodniczący MKS Lech Wałęsa i wicepremier Mieczysław Jagielski, w konsekwencji doprowadziło do powstania NSZZ "Solidarność" - pierwszej w krajach komunistycznych, niezależnej od władz, legalnej organizacji związkowej.