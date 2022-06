Mateusz Morawiecki: ministrowie wiedzą, jakie są warunki wprowadzenia KPO

Wszystkie cele i kamienie milowe zostały przyjęte w kwietniu 2021 r. przez całą Radę Ministrów - wszyscy, którzy wtedy zapoznali się z dokumentem, doskonale wiedzą, co w nim jest - powiedział premier Mateusz Morawiecki, pytany o słowa szefa MS Zbigniewa Ziobry, że tzw. kamienie milowe KPO nie były konsultowane.

Podczas konferencji prasowej w poniedziałek w Myszkowie (woj. śląskie) premier Mateusz Morawiecki był pytany o proces ustalania tzw. kamieni milowych, zawartych w polskim Krajowym Planie Odbudowy i słowa ministra sprawiedliwości i lidera Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry, że nie były one ustalane na poziomie rządowym ani politycznym i o "szaleństwach ideologicznych Brukseli", jak zakaz sprzedaży samochodów spalinowych do 2035 roku.

- Wszystkie wskaźniki, cele i kamienie milowe, zostały przyjęte 30 kwietnia 2021 roku przez całą Radę Ministrów - wszyscy, którzy wtedy zapoznali się z dokumentem, doskonale wiedzą, co w nim jest - powiedział premier.

Jak dodał, "także nie zgadza się na żadne szaleństwa ideologiczne".

- Będziemy robili wszystko, by interpretacja i realizacja poszczególnych wskaźników nie tylko nie uderzyła Polaków i polskiego społeczeństwa, ale przede wszystkim, by promowała to, na czym nam najbardziej zależy: innowacyjność i szybko rozwijającą się gospodarkę - oświadczył szef rządu.

Premier zauważył, że Polska szuka swoich własnych nisz rozwojowych, gdyż technologie, takie jak klasyczne silniki zostały już udoskonalone w ciągu ostatniego wieku przez społeczeństwa i gospodarki zachodnie.

- Jedną z takich nisz są nowoczesne technologie w obszarze mobilności. One służą rozwojowi naszego kraju - dlatego bardzo się cieszę, że w całym tym unijnym programie - bo tu nie chodzi tylko o Fundusz Odbudowy - jest tak dużo projektów, programów i planów, skierowanych w stronę unowocześniania polskiej gospodarki, co oznacza wyższe wynagrodzenia naszych pracowników - dodał Morawiecki.