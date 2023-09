Mateusz Morawiecki: PO jest wielkim zagrożeniem

Ruszamy w poniedziałek naszym autobusem PiS, by uświadomić Polakom, jak wielkim zagrożeniem jest PO i jej doktryna obrony Polski na linii Wisły - to byłoby skazanie ponad 10 mln Polaków na ruską niewolę - powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Premier Mateusz Morawiecki ruszył w objazd wyborczy po kraju.

Szef rządu odwiedzi w poniedziałek "PiSbusem" woj. lubelskie, m.in. Lotniczą Akademię Wojskową w Dęblinie, zakłady Erkado sp. z.o.o w Gościeradowie, inwestycję w Skokowie oraz Dębę.

Podkreśla, że podczas podróży chce bronić dobrego imienia Polski.

Rano przed wyjazdem Morawiecki podczas konferencji przed PGE Stadionem Narodowym w Warszawie przekazał, że rusza autobusem PiS, "aby uświadomić Polakom i wszystkim, którzy w Polsce mieszkają, jak wielkim zagrożeniem jest PO i jej doktryna obrony Polski na linii Wisły".

Szef rządu zaznaczył, że "to nie tylko skazanie ponad 10 milionów Polaków na ruską niewolę". "Przecież, gdyby tutaj atak nastąpił, to do linii Wisły Polacy byliby skazani na takie zdarzenia, jak te, które widzieliśmy w Buczy i Irpieniu, w Borodziance i w setkach innych miejscowości" - mówił premier.

Dodał, że nie dotyczy to tylko samej Polski Wschodniej. "Przypomnijmy sobie, jak dzisiaj wygląda sytuacja na Ukrainie. Rosjanie tam zajęli wschodnią Ukrainę i atakują Lwów. Atakują wiele miast na zachodzie Ukrainy, ponieważ ich siły, ich artyleria, ich rakiety, stanowiska rakietowe rozlokowane są bliżej zachodniej części Ukrainy i tak samo byłoby z Polską. Taka sama sytuacja grozi wszystkim Polakom" - podkreślił premier.

Stwierdził też, że "nie można dopuścić z powrotem tych nieodpowiedzialnych ludzi". "Powiedziałbym, również tych nieobliczalnych ludzi, przecież ta nieobliczalność polega właśnie na tym, że my, Polacy nie możemy liczyć na taką władzę" - podkreślił.

"Dlatego dzisiaj pokażemy wszystkim Polakom, jak wielkim zagrożeniem byłby powrót do władzy (szefa PO Donalda) Tuska, (wiceszefa PO, prezydenta Warszawy Rafała) Trzaskowskiego. Powrót do władzy tych ludzi, którzy chcieli na pastwę Rosjan oddać ogromną część, ogromną połać naszego kraju" - mówił szef rządu.

"Tutaj też jesteśmy po drugiej stronie Wisły, po prawej stronie Wisły. Tutaj mogłyby stać ruskie stanowiska rakietowe i strzelać w kierunku Poznania, Wrocławia, Kalisza, Leszna, Ostrowa Wielkopolskiego, Piły, Koszalina, Szczecina i wszystkich przepięknych polskich miast" - mówił Morawiecki.

Jak przekonywał, w wyborach 15 października musimy pokazać "czerwoną kartkę" tym, którzy chcieli z Polski uczynić kolejne kondominium. "Tutaj niemiecka kultura, tutaj ruskie wojska i to jest, niestety, całkiem na serio. Tak właśnie postępowali i postępują politycy PO" - ocenił.

Mateusz Morawiecki z zarzutami pod adresem lidera opozycji Donalda Tuska

Premier przypomniał również podczas konferencji, że szef PO Donald Tusk przyjął nagrodę im. Walthera Rathenaua. "Czy ktoś z państwa przyjąłby order cara Mikołaja I albo order Katarzyny II, która w rosyjskiej historiografii jest nazywana wielką? Czy ktoś z państwa by przyjął taki order? To Donald Tusk przyjął order właśnie Walthera Rathenaua, +polakożercy+, strasznej osoby wobec Polaków, naprawdę kogoś wyjątkowo odrażającego. I on przyjął taki order" - powiedział Morawiecki. Walther Rathenau był ministrem spraw zagranicznych w czasach Republiki Weimarskiej; w 1922 roku podpisał tzw. układ w Rapallo, przez wielu historyków uznawanego za wstęp do współpracy niemiecko-radzieckiej.

Morawiecki odniósł się również w poniedziałek do kwestii sytuacji na granicy polsko białoruskiej; podkreślał, że żołnierze i Straż Graniczna, broniąc granicy, bronią całego kraju.

"Przeciwko nim wytaczane są potężne działa kultury masowej, film Agnieszki Holland, który ma oczernić i pokazać, że wszyscy żołnierze, funkcjonariusze Straży Granicznej to są tak naprawdę prymitywy, bydlaki, ciemniaki, to są zwyrodnialcy" - powiedział, odnosząc się do filmu "Zielona granica". "Czyli my wszyscy, Polacy, jesteśmy pokazani oczyma Platformy Obywatelskiej, która wspiera film Agnieszki Holland w taki właśnie sposób" - dodał.

"Ludzie, przecież trzeba bronić dobrego imienia Polski!" - zaapelował premier. "Oni nam plują w twarz. Zwracam się do wszystkich Polaków, również do zwolenników PO. Wy nie jesteście tacy, jak na kartce, którą zobaczono w samochodzie, z którego albo wysiadała, albo rozdawała przy nim ulotki, jedna z posłanek PO. Na tej kartce było napisane tak: +nie głosujesz na PiS, to wypier...+, a tam poniżej było jeszcze gorzej" - mówił premier. "Czy chcemy w takiej Polsce żyć?" - pytał.

"Zielona granica", czyli film w centrum uwagi polityków

Odnosząc się do filmu "Zielona granica" Agnieszki Holland, mówił: "Ten film, mam nadzieję, że uświadomił wszystkim, za kogo oni uważają Polaków, ale też jak dzielą Polaków - Polska wschodnia, południowa, Małopolska, to coś gorszego niż Wielkopolska".

Film "Zielona Granica" miał swoją premierę 5 września podczas 80. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji i został uhonorowany Nagrodą Specjalną jury. "Film opowiada o tym, co dzieje się na granicy polsko-białoruskiej. Przedstawia odpowiedzi polityków, sił zbrojnych, uchodźców, aktywistów i mieszkańców regionu na to wyzwanie. Zależało nam, by uchwycić ten temat w całej jego złożoności. Chcieliśmy również udzielić głosu tym, którzy są go pozbawieni" - powiedziała Agnieszka Holland podczas konferencji na festiwalu w Wenecji. "Nie chcieliśmy uprawiać propagandy sprawiedliwości. Zależało nam, by film odzwierciedlał, jak trudne są wybory, których dokonujemy" - mówiła wówczas Holland.

Premier Morawiecki podczas poniedziałkowej konferencji przypomniał również wypowiedź szefa PO Donalda Tuska, który - jak mówił - "zwracając się do mieszkańców Wielkopolski i Pomorza, mówił coś takiego, że to są inne, lepsze, części Polski, bo one czerpały z kultury Zachodu".

Chodzi o wypowiedź lidera PO z ubiegłego tygodnia. Jak relacjonowały media, Tusk podczas spotkania z mieszkańcami Piły (woj. wielkopolskie) mówił, że są "pewne cechy, które są tak cenione na Pomorzu, w Wielkopolsce, przez to, że byliśmy bardziej pod wpływem kultury Zachodu".

Premier Morawiecki, nawiązując do tych słów, powiedział w poniedziałek: "My wiemy doskonale, że ta część Polski była pod okupacją niemiecką. Panie Tusk, to była okupacja niemiecka, zabory, straszna II wojna światowa. To była okupacja niemiecka, a nie bycie pod wpływem kultury Zachodu".

