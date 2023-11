Mateusz Morawiecki podsumował sam siebie. Mówił o rekordach

Mamy bardzo stabilne finanse publiczne, rekordową liczbę osób pracujących, a dług publiczny do PKB zmalał o 3,5 pkt procentowego - podkreślił w poniedziałek w Sejmie Mateusz Morawiecki po tym, jak złożył dymisję rządu na ręce Marszałka Seniora Marka Sawickiego.

Premier podsumował cztery lata działalności rządu, składając równocześnie dymisję na ręce marszałka-seniora Marka Sawickiego.

Mateusz Morawiecki w Sejmie: w Polsce obecnie są bardzo stabilne finanse publiczne.

Jak zaznaczył Morawiecki, "tylko ta władza, która nic nie robi, nie popełnia błędów".

Premier Mateusz Morawiecki podczas swojego wystąpienia podsumował cztery lata swojego rządu. Jak dodał, w tym czasie "spadły" na rząd "cztery wielkie kryzysy".

Jako pierwszy wymienił kryzys pandemiczny spowodowany Covid-19. Jak mówił premier, kryzys ten mógł m.in. doprowadzić do gigantycznego wzrostu bezrobocia, upadłości firm i "jednocześnie do tego, aby polska gospodarka bardzo gwałtownie cofnęła się w rozwoju".

"My nie tylko obroniliśmy poprzez nasze tarcze - antykryzysową, finansową - miliony miejsc pracy, ale uratowaliśmy od bankructwa setki tysięcy firm" - powiedział Morawiecki.

Wskazał, że w naszym kraju nie dochodziło do selekcji pacjentów, co miało miejsce we Włoszech, Hiszpanii, Francji - krajach o wiele bogatszych.

Szef rządu podkreślił, że Polska, nie tylko nie cofnęła się w rozwoju, ale zanotowała również wzrost PKB.

"Od 2019 do końca 2023 r. (...) wzrost gospodarczy to 11 proc. Jeden z absolutnie najwyższych w Unii Europejskiej, a w krajach OECD dla porównania nasi zachodni sąsiedzi i południowi - Czesi, to wzrost przez te cztery lata pół punktu procentowego, strefa euro to wzrost o 3 punkty procentowe przez te cztery lata" - powiedział.

"Potrafiliśmy obronić mocny wzrost gospodarczy, który jest podstawą naszej polityki społecznej" - powiedział Morawiecki.

"Mamy też najwyższą rekordową liczbę osób pracujących - powyżej 17 mln, pomimo tych czterech egipskich plag (...), które na nas spadły" - stwierdził.

Dług publiczny i inflacja są - według Morawieckiego - pod pełna kontrolą

Dług publiczny - jak powiedział - urósł za czasów poprzedników PiS o 7,5 pkt proc. "I to pomimo zagarnięcia OFE - 155 mld zł - i pomimo wyprzedaży majątków w wysokości około 58 mld zł" - zauważył. "W naszych czasach przez osiem lat (...) dług publiczny do PKB zmalał o 3,5 punkt procentowego" - wskazał.

"Inflacja pochodziła przede wszystkim z tych przyczyn, które swój początek brały w epidemii i w wojnie na Ukrainie. Europejski Bank Centralny podał, że za inflację w 72 proc. odpowiadają właśnie te czynniki. Dzisiaj, kiedy kurz bitewny kampanii wyborczej opadł, myślę, że wszyscy możecie już państwo śmiało potwierdzić to, o czym mówiliśmy od dawna - że jest to absolutnie importowana inflacja" - ocenił.

Morawiecki przypomniał, że w przeszłości walczono z inflacją "poprzez tzw. przymrożenie gospodarki, czyli wysokie bezrobocie, wzrost bezrobocia".

"Oczywiście, natychmiast siadał wtedy popyt. Natychmiast bankrutowały dziesiątki tysięcy firm, inflacja wtedy spadała. My przyjęliśmy inną drogę, drogę obrony miejsc pracy, firm - was, drodzy przedsiębiorcy, i was, drodzy rodacy, waszych miejsc pracy - i to się powiodło, ponieważ właśnie łatwo zobaczyć, że jeszcze półtora roku temu, kiedy inflacja była w okolicach prawie 20 proc., nikt nie wierzył w to, co mówiliśmy: że ona będzie spadała pod koniec tego roku w okolice 6-7 proc. I właśnie tak się stało. Dziś inflacja to 6,5 proc., jest w trendzie spadkowym i można powiedzieć, że w dużym stopniu udała się już operacja obrony społeczeństwa polskiego przed kolejną falą bezrobocia" - mówił Morawiecki.

Wojna na Ukrainie jest największym zagrożeniem geopolitycznym ostatnich dziesięcioleci dla Polski

"Rząd PiS chronił Polaków poprzez umacnianie sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, a także rozbudowę i modernizację naszej armii" - powiedział w poniedziałek w Sejmie premier Mateusz Morawiecki. Ocenił, że wojna na Ukrainie jest największym zagrożeniem geopolitycznym ostatnich dziesięcioleci dla Polski, Europy, a może i świata.

Premier akcentował, że rząd PiS chronił Polaków poprzez umacnianie sojuszu z USA, rozbudowę i modernizację naszej armii.