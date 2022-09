Mateusz Morawiecki: polskie szachy powinny rozkwitać

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że zrobi wszystko, by polskie szachy mogły rozkwitać. - Chcę, by polscy szachiści mieli takie wsparcie, jak to, które mają konkurenci międzynarodowi - zaznaczył szef rządu.

W sobotę, 3 września 2022 r., w Bydgoszczy rozpoczął się turniej Enea Ekstraliga 2022 – Drużynowe Mistrzostwa Polski w Szachach. Zawody potrwają do 11 września.

Po pierwszych trzech dniach rozgrywek prowadzi drużyna Wasko Hetman GKS Katowice (z trzema zwycięstwami).

Jak powiedział premier Mateusz Morawiecki, każdy młody człowiek, który zakochał się w tej grze, będzie dobrym i mądrym Polakiem. Premier otworzył rozgrywki, wykonując pierwszy ruch szachowy.

Polskie szachy powinny rozkwitać. Wspierają dobroć i mądrość

Mateusz Morawiecki podziękował szachistom, że rozsławiają polskie szachy.

- Dziękuję, że jesteście inspiracją dla młodych ludzi - zaznaczył.

- Każdy młody człowiek, który zakochał się w tej grze, będzie dobrym i mądrym Polakiem - dodał Mateusz Morawiecki.

Premier zapowiedział, że zrobi wszystko, by polskie szachy mogły rozkwitać.

- Chcę, by polscy szachiści mieli takie wsparcie, jak to, które mają konkurenci międzynarodowi - zaznaczył Mateusz Morawiecki.

W otwarciu turnieju wziął udział także minister Łukasz Schreiber. To były mistrz Polski juniorów w kategorii do 10 lat w szachach, był również reprezentantem Polski na mistrzostwach świata i Europy juniorów w tej samej kategorii wiekowej.

Biznes coraz bardziej przychylny. Wiele firm angażuje się w szachy

Sponsorem tytularnym turnieju jest grupa Enea. To jedna z kilku znanych firm, które zaangażowały się we wspieranie szachów. Przypomnijmy, że w kwietniu 2021 r. PGNiG Termika została partnerem generalnym Polskiego Związku Szachowego, mowa partnerska została zawarta na 3 lata i dotyczy prowadzenia działań promocyjnych oraz reklamowych.

Z kolei w sierpniu 2021 r. Jan Krzysztof Duda, najlepszy obecnie polski szachista, trafił do Orlen Team, do którego należą m.in. najlepsi polscy lekkoatleci.

Grupa Mokate od blisko 14 lat jest sponsorem polskiej kadry narodowej kobiet w szachach, jest także współorganizatorem festiwalu szachowego w Ustroniu, jednej z największych imprez szachowych w Polsce.

We wspieranie szachów zaangażowały się także Tauron i Veolia.

Węgiel może być jeszcze droższy? Jerzy Dudała rozmawia o sytuacji na rynku energetycznym. Zobaczcie...