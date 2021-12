Mateusz Morawiecki spotka się z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem

Sprawy unijne, kwestie migracyjne, energetyczne, a także sytuacja na wschodniej granicy UE znajdą się wśród tematów niedzielnego spotkania premiera Mateusza Morawieckiego z nowym kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem w Warszawie - przekazał rzecznik rządu Piotr Müller.

- Będzie to kolejne spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z Olafem Scholzem, jednak pierwsze po objęciu przez niego funkcji kanclerza Niemiec. Wcześniej politycy rozmawiali 25 listopada br., podczas wizyty szefa polskiego rządu w Berlinie, którą odbył w ramach serii spotkań w stolicach europejskich w związku z sytuacją na polsko-białoruskiej granicy Unii Europejskiej - zwrócił uwagę Müller.



Jak dodał, wśród tematów niedzielnego spotkania znajdą się m.in. bieżące kwestie bilateralne oraz unijne.



- W tym w szczególności kwestie migracyjne i energetyczne. Politycy omówią również sprawy bezpieczeństwa i sytuację na wschodniej granicy Unii Europejskiej - wskazał rzecznik polskiego rządu.



Bundestag wybrał Olafa Scholza w środę na nowego kanclerza Niemiec. Wkrótce potem Scholz odebrał nominację z rąk prezydenta Franka-Waltera Steinmeiera. Po powrocie z prezydenckiego pałacu Bellevue kanclerz złożył przysięgę w Bundestagu.



Scholz - 63-letni polityk socjaldemokratycznej partii SPD zastąpił na stanowisku kanclerza Niemiec Angelę Merkel, która rządziła przez 16 lat i podjęła decyzję, aby nie startować we wrześniowych wyborach. Merkel jest pierwszym kanclerzem Niemiec, który nie przegrał wyborów ani nie został zmuszony do rezygnacji ze stanowiska, lecz ustąpił z niego dobrowolnie.



Scholz jest czwartym kanclerzem z ramienia SPD w historii Republiki Federalnej - po Willy'm Brandcie (1969-1974), Helmucie Schmidcie (1974-1982) i Gerhardzie Schroederze (1998-2005). Z CDU wywodzili się kanclerze: Konrad Adenauer, Ludwig Erhard, Kurt Georg Kiesinger i Helmut Kohl, a ostatnio kanclerz Merkel.