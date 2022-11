Mateusz Morawiecki w niedzielę w Helsinkach będzie rozmawiał z premier Marin m.in. o kwestiach energetycznych

W niedzielę premier Mateusz Morawiecki złoży wizytę w Helsinkach, gdzie spotka się z premier Finlandii Sanną Marin - poinformował rzecznik rządu Piotr Müller. Szefowie rządów będą rozmawiać m.in. o kwestiach energetycznych, gospodarczych i dotyczących bezpieczeństwa.

Według komunikatu rzecznika rządu, premier Mateusz Morawiecki, który złoży w niedzielę wizytę w Helsinkach, spotka się z premier Finlandii Sanną Marin. "Rozmowa premierów dotyczyć będzie współpracy dwustronnej, bieżących tematów z agendy europejskiej - w tym energetycznych i gospodarczych. Dodatkowo zostaną omówione kwestie bezpieczeństwa, w szczególności związanych z zagrożeniem ze strony Rosji i ataku na teren Ukrainy" - przekazał Müller.

Jak zauważył, wizyta Mateusza Morawieckiego w Helsinkach odbywa się na krótko przed grudniowym posiedzeniem Rady Europejskiej. Dodał, że w agendzie szczytu w Brukseli planowane są m.in. tematy wojny na terenie Ukrainy i pomocy dla tego kraju, sytuacji gospodarczej w Unii Europejskiej oraz bezpieczeństwa i obrony".

Müller przypomniał, że ostatnie spotkanie szefów rządów Polski i Finlandii miało miejsce w maju 2022 roku w Warszawie, kiedy to Sanna Marin brała udział w międzynarodowej konferencji darczyńców na rzecz Ukrainy oraz spotkała się z premierem Morawieckim.

Podkreślił, że do najważniejszych kwestii w stosunkach Polski i Finlandii należą polityka wschodnia, bezpieczeństwo i obrona oraz współpraca regionalna.

"Finlandia wraz ze Szwecją kandydują do członkostwa w NATO. Nasz rząd wspiera aspiracje dotyczące dołączenia tych krajów do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Polska już wyraziła zgodę na przyjęcie obu krajów do NATO. Oczekujemy na finalizację formalnego procesu przyjęcia do NATO w pozostałych krajach" - dodał Müller.