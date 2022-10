Mateusz Morawiecki z uznaniem o ustępującym premierze Włoch

Mario Draghi to wspaniały przywódca – powiedział o ustępującym premierze Włoch premier Mateusz Morawiecki; wyraził zarazem zadowolenie, że na czele włoskiego rządu ma stanąć Giorgia Meloni.

W piątek w Brukseli premier Morawiecki wziął udział w szczycie UE, w którym po raz ostatni Włochy reprezentował Mario Draghi. Pytany, czy nie niepokoi go zmiana w polityce zagranicznej Włoch, premier powiedział: "Mario Draghi to wspaniały przyjaciel i przywódca w tym jakże trudnym czasie" - powiedział, nawiązując do pandemii i rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Podkreślił, że Draghi dobrze rozumie rynki finansowe oraz "wpływ wszelkich fluktuacji" na rynek i gospodarkę. "Dlatego jego rada i doświadczenie były bardzo istotne dla Rady Europejskiej; dobrze rozumiał wszelkie zawiłości i trudności obecnego kryzysu" - powiedział.

"Cieszę się, że Giorgia Meloni będzie kolejnym premierem Włoch. Rozmawialiśmy ze sobą kilka razy" - dodał. Według Morawieckiego Meloni "jest wspaniałą przywódczynią", "rozumie i zna wartości, ale także zawiłości obecnej sytuacji w Europie. Rozumie trudną sytuację na wschodniej flance NATO i UE".

"Dziękuję ci, Giorgia, za twoje odważne słowa i odważną politykę względem Ukrainy" - powiedział. Wyraził przekonanie, że Meloni "rozumie również trudności wynikające z obecnego kryzysu energetycznego. Dlatego cieszę się, że Polska i Włochy będą pracowały ręka w rękę patrząc w przyszłość. Jedność wśród nas jest niezmierne istotna. Taki partner i przyjaciel jak Giorgia to dla mnie zaszczyt, cieszę się, że Giorgia będzie premierem Włoch i będzie je reprezentowała na następnym szczycie".

W piątek liderka partii Bracia Włosi Giorgia Meloni otrzyma od prezydenta Sergio Mattarellego misję utworzenia rządu. Draghi po 20 miesiącach pełnienia tej funkcji pożegnał się z przywódcami Unii Europejskiej na szczycie w Brukseli.