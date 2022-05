Matura: Na egzaminie z angielskiego zadania dotyczące m.in. Harrodsa, pizzerii na łodzi i ślubów

Zadania, które mieli do wykonania maturzyści na pisemnym egzaminie z języka angielskiego na poziomie podstawowym, dotyczyły m.in. historii londyńskiego domu towarowego Harrods, nietypowej pizzerii na łodzi i ceremonii ślubnych.

Arkusz egzaminacyjny z zadaniami z języka angielskiego na poziomie podstawowym opublikowała na swojej stronie internetowej Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Egzamin z angielskiego na poziomie podstawowym trwał 120 minut.

W arkuszu egzaminacyjnym znalazło się dziewięć zestawów zadań. Część z nich odnosiła się do nagranych tekstów. Wśród nich była rozmowa na temat nietypowej pizzerii na Karaibach, która mieści się na łodzi. Odnosiły się też do nagranych informacji i opowieści m.in. na temat gry Big Rig, wyścigów samochodowych, wynajmu samochodów, a także gry w koszykówkę, komunikacji w Japonii oraz kobiety, która piekąc kurczaka, spaliła nieświadomie pieniądze schowane przez męża w piekarniku.

Abiturienci mieli też zadania odnoszące się do zamieszczonych w teście tekstów. Jeden z nich dotyczył londyńskiego domu towarowego Harrods, inny - przeniesienia mostu London Bridge z Londynu do Arizony. Trzy z zamieszczonych w arkuszu tekstów związanych było ze ślubami. Wśród nich był fragment powieści Edith Wharton "The Age of Innocence" ("Wiek niewinności").

Maturzyści musieli także napisać tekst własny w formie wpisu na blogu. Tekst miał dotyczyć kupna roweru i decyzji o dojeżdżaniu nim do szkoły. Abiturient miał w tekście m.in. napisać, dlaczego zdecydował się dojeżdżać do szkoły rowerem. Poinformować, jak koledzy zareagowali na decyzję dojeżdżania do szkoły rowerem. Mieli też opisać problem, który pojawił się pewnego dnia w trakcie dojazdu do szkoły rowerem oraz przedstawić swój pomysł na akcję promującą dojeżdżanie do szkoły rowerem. Tekst powinien zawierać od 80 do 130 słów.

Maturzyści za rozwiązanie wszystkich zadań mogli maksymalnie otrzymać 50 punktów. Najwyżej - 10 punktów - można było otrzymać za tekst o kupnie roweru.

W tym roku po raz pierwszy przygotowano arkusze egzaminacyjne dla maturzystów - uchodźców z Ukrainy. Arkusz z języka angielskiego na poziomie podstawowym jest treściowo tożsamy z arkuszem dla pozostałych maturzystów, wszystkie teksty i nagrania są w języku angielskim, ale instrukcje i polecenia przetłumaczono na język ukraiński.

Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego, z matematyki i z języka obcego nowożytnego. Abiturienci ze szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych obowiązkowy mają jeszcze egzamin pisemny z języka ojczystego na poziomie podstawowym.

Wszyscy maturzyści muszą też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu z przedmiotu do wyboru. Chętni mogą przystąpić maksymalnie do sześciu takich egzaminów.

W tym roku abiturienci nie muszą przystępować do dwóch - obowiązkowych w latach ubiegłych - egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego. Przeprowadzane zostaną one wyłącznie dla zdających, którzy muszą przedstawić wynik uzyskany z egzaminu w części ustnej w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.

Aby zdać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. W przypadku przedmiotu do wyboru nie ma progu zaliczeniowego, wynik z egzaminu służy tylko przy rekrutacji na studia.