Mazowieckie : 18-latkowie szli na ryby, zostali pobici i okradzeni przez rówieśników

Dozór policji zastosował prokurator wobec dwóch 18-latków, którzy napadli na idących na ryby dwóch rówieśników i ukradli im wędkę oraz telefon. Za rozbój grozi kara do 12 lat więzienia – poinformowała w czwartek rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim podkom. Monika Winnik.

W poniedziałek wieczorem dzielnicowi zostali wezwani na interwencję na ul. Sportową w Makowie Mazowieckim. "Idący przez Park Sapera przechodnie zauważyli, że dwóch młodych ludzi bije dwóch innych nastolatków. Świadkowie zdarzenia zaczęli odciągać agresorów i wezwali policję. Gdy napastnicy zobaczyli radiowóz, uciekli" - zrelacjonowała policjantka.

Z ustaleń mundurowych wynika, że dwóch 18-latków szło nad rzekę łowić ryby, gdy zaczepiła ich grupa nieznajomych. "Dwóch napastników pobiło swe ofiary i zabrało im telefon i wędkę" - powiedziała rzeczniczka policji. Niedługo potem dzielnicowi zatrzymali dwóch 18-letnich podejrzanych o rozbój, gdy ci szli ulicą Kopernika. Jeden z nich miał przy sobie skradziony telefon. Wędka była ukryta w pobliskich krzakach.

Zatrzymani usłyszeli zarzut rozboju, za co grozi kara nawet do 12 lat pozbawienia wolności. Decyzją Prokuratury Rejonowej w Przasnyszu mężczyźni zostali objęci dozorem policyjnym połączonym z zakazem zbliżania się do pokrzywdzonych i kontaktowania się z nimi.