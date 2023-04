Mazowieckie: 19-latek okradał pracodawcę; grozi mu do pięciu lat więzienia

Młody pracownik jednej z firm w pow. garwolińskim (Mazowieckie) okradał swojego pracodawcę. W ciągu kilku dni przywłaszczył sobie 12 tys. zł. Za kradzież grozi kara do pięciu lat więzienia - poinformowała w środę rzeczniczka miejscowej policji Małgorzata Pychner.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Młody pracownik zabierał utarg z kasy fiskalnej, ale zamiast zabezpieczyć go w sejfie, wkładał gotówkę do własnej kieszeni. Pracodawca szybko się jednak zorientował i zgłosił kradzież na policji. 19-letni mieszkaniec powiatu garwolińskiego został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu.

"Teraz o jego dalszym losie zadecyduje sąd. Zgodnie z art. 278 Kodeksu za kradzież grozi kara nawet pięciu lat pozbawienia wolności" - powiedziała rzeczniczka.