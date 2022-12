Mazowieckie: 22 agregaty kupione przez samorząd województwa trafią na Ukrainę

22 agregaty prądotwórcze trafią do Winnickiej Obwodowej Administracji Wojskowej w Ukrainie. Na zakup agregatów samorząd województwa przeznaczył 160 tys. zł - poinformowała Marta Milewska z biura prasowego Urzędu Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Sprzęt zakupiony przez samorząd województwa mazowieckiego dostarczą pracownicy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie. Agregaty przekazali marszałek Adam Struzik i przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Ludwik Rakowski.

Samorząd województwa wspiera Ukrainę od początku wybuchu wojny. Na zakup i przekazanie pomocy humanitarnej przeznaczono już 5 mln zł. "Do tej pory przekazaliśmy do Ukrainy m.in. 16 w pełni wyposażonych ambulansów, aparaty RTG, leki, a także środki higieniczne, koce, kołdry, poduszki, odzież termoaktywną, sprzęt pożarniczy itp. W sumie to ponad 2,4 mln zł wsparcia. Ciągle napływają do nas prośby o pomoc. Tym razem o przekazanie agregatów prądotwórczych" - powiedział Struzik.

"Te agregaty przydadzą się w punktach, w których mieszkańcy Ukrainy mogą skorzystać z internetu, mieć dostęp do prądu. Spowodowane rosyjskim ostrzałem odcięcia prądu dotyczą całej Ukrainy" - zaznaczył Rakowski.

W ramach udzielonego przez samorząd Mazowsza wsparcia Winnicka Obwodowa Administracja Wojskowa w Ukrainie otrzyma sprzęt, niezbędny zwłaszcza do funkcjonowania tzw. Punktów Niezwyciężoności, w których mieszkańcy mogą się ogrzać, podgrzać posiłki czy naładować telefon.

Przekazany sprzęt to 12 agregatów prądotwórczych ADLER AD 688S, 4 agregaty prądotwórcze Grupel GR 6500, agregat prądotwórczy FOGO F 8000 R, 5 agregatów prądotwórczych Promac ES 5000 oraz 88 sztuk oleju do agregatów STIGA SAE30 0,6 L.