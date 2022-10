Mazowieckie: 36,5 mln zł z NFZ na dodatkowe wsparcie dla szpitali

25 szpitali na Mazowszu, które mają problem ze zbilansowaniem budżetu, może liczyć na wsparcie finansowe z łącznej puli 36,5 mln zł, jaką dysponuje na ten cel wojewódzki oddział Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ). Będą to środki na 10 miesięcy, liczone od września, wypłacane w transzach.

Pod koniec września Ministerstwo Finansów informowało, że dla szpitali podstawowego zabezpieczenia szpitalnego, u których wzrost wartości kontraktów netto, po ostatnim dodatkowym zasileniu podwyżkowym, nie przekroczyła 16 proc., NFZ, na polecenie resortu, przygotował specjalny mechanizm finansowy.

Jak poinformował PAP Zbigniewa Terka, dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, w ramach wsparcia finansowego dla wybranych podmiotów medycznych do dyspozycji jest tam łącznie 36,5 mln zł - to środki na 10 miesięcy, począwszy od września tego roku do czerwca 2023 r.

"Środki te są różne w przypadku poszczególnych szpitali. Zależą od tego, jak była realna wartość wzrostu kontraktów w lipcu tego roku po zmianie wycen świadczeń dokonanej przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji" - powiedział PAP Tarka, który we wtorek odwiedził szpital Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (SPZOZ) w Mławie.

Placówka ta - jak zapowiedział dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ - otrzyma 3 mln 794 tys. zł, czyli miesięcznie ok. 379 tys. zł. "W ramach tego narzędzia finansowego z 82 szpitali sieciowych w woj. mazowieckim 25 może liczyć na tego typu wsparcie" - dodał Tarka.

Podkreślił jednocześnie, że okres 10 miesięcy, w którym szpitale będą zasilane środkami w ramach przygotowanego specjalnego mechanizmu finansowego, to czas, jaki placówki te będą miały na to, żeby dostosować swój profil funkcjonowania czy strukturę kosztów do tego, aby móc się bilansować z bieżących kontraktów realizowanych z NFZ.

"Aneksy do podmiotów powinny trafić w najbliższych dniach, aby ze sprawozdawaniem świadczeń za wrzesień, czyli do 10 października, można było już wystawić dodatkową fakturę w związku z tym wsparciem finansowym" - zaznaczył dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Wyjaśnił zarazem, że środki będą wpływały do szpitali w równych transzach miesięcznych razem z zapłatą za pozostałe świadczenia.

Jak ocenił Tarka, wdrażany mechanizm finansowy pozwoli na niezbędne zmiany w szpitalach, gwarantując przy tym, że udzielanie świadczeń medycznych nie zostanie w żaden sposób zakłócone ani przerwane.

"Mówimy tutaj o podstawowych ośrodkach medycznych w powiecie, jakim są szpitale. Wszystkim nam zależy, żeby ta opieka medyczna mogła funkcjonować tam w sposób nieprzerwany, dając poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańcom poszczególnych powiatów" - oświadczył dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Dyrektor SPZOZ w Mławie Waldemar Rybak powiedział, że obowiązek wynikający z ustawy o kształtowaniu najniższych wynagrodzeń dla pracowników ochrony zdrowia, tamtejszy szpital spełnił z początkiem lipca tego roku. Wyliczył, że skutkiem wdrożenia regulacji był tam niedobór środków w wysokości 0,5 mln zł miesięcznie.

"Na 10 miesięcy otrzymamy 3 mln 794 tys. zł, czyli miesięcznie ok. 379 tys. zł. Nie są to środki na pokrycie całości niedoboru, bo miesięcznie będzie brakowało nam jeszcze ponad 120 tys. zł, ale jest to już znaczący postęp. Jeżeli jeszcze wzrosną wyceny niektórych świadczeń, w niektórych zakresach, to może uda się nam zbilansować nasz budżet" - stwierdził Rybak.

Dyrektor SPZOZ w Mławie dodał, iż nie jest też wykluczona tam zmiana struktury wykonywanych świadczeń, jak choćby ich rozszerzenie np. w zakresie samodzielnej ortopedii.

Pierwsza transza środków dla szpitali, zaplanowanych do czerwca 2023 r., pojawi się w październiku - w rozliczeniu za wrzesień tego roku. Jednocześnie placówki te w ciągu trzech miesięcy, od zmiany warunków finansowania, przygotują plan działania wskazujący główne kierunki, pozwalające wpływać na zrównoważenie ich kosztów i przychodów, aby mogły bilansować się w przyszłości.

NFZ podkreśla, że plan działania szpitali zostanie opracowany w porozumieniu z organami założycielskimi i jego wojewódzkimi oddziałami, aby zapobiec pogarszaniu się finansów szpitali. Przygotowany plan powinien uwzględniać analizę ekonomiczną, organizacyjną i kadrową szpitala.

Dodatkowe wsparcie z NFZ to element szerokiego pakietu działań, który obejmuje również zmiany wycen w kluczowych, szczególnie dla szpitali powiatowych, obszarach, czyli internie, SOR i izbach przyjęć oraz w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej. Na realizację tzw. mechanizmu restrukturyzacyjnego NFZ przeznaczy 524 mln zł: blisko 210 mln zł jeszcze w tym roku i 314,5 mln zł w 2023 r.