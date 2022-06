Mazowieckie: 4 mln zł wsparcia dla pięciu powiatów z subregionu warszawskiego zachodniego

Ochrona powietrza i klimatu, wsparcie dla sołectw i działkowców – to działania w powiatach grodziskim, nowodworskim, piaseczyńskim, pruszkowskim i warszawskim zachodnim, które otrzymały wsparcie samorządu województwa mazowieckiego - poinformował urząd marszałkowski. Władze regionu przeznaczą na ten cel ponad 4 mln zł.

"Coraz większa liczba wniosków składanych w naszych programach wsparcia pokazuje, że ta pomoc jest mazowieckim gminom bardzo potrzebna. Dlatego, gdy tylko sytuacja finansowa na to pozwala staramy się zwiększać pulę środków, tak aby jak najwięcej samorządów otrzymało wsparcie" - powiedział wicemarszałek woj. mazowieckiego Wiesław Raboszuk. Zaznaczył, że to kolejne umowy, które zostały podpisane z samorządowcami. "W sumie to ponad 4 mln zł wsparcia dla gmin z pięciu powiatów z subregionu warszawskiego zachodniego" - podkreślił Raboszuk.

"Mazowsze dla sołectw" to jeden z pierwszych programów wsparcia realizowanych przez samorząd woj. mazowieckiego. "Tylko w tym roku wsparcie w wysokości blisko 11,6 mln zł otrzymają aż 1172 projekty. Z tej puli 113 to inicjatywy z subregionu warszawskiego zachodniego. Na ich realizację władze regionu przeznaczyły ponad 1,1 mln zł. "Dzięki tym środkom powstaną nowe place zabaw, siłownie plenerowe, przystanki autobusowe czy oświetlenie uliczne" - podkreśla UM.

Jak podkreśla radny województw i przewodniczący sejmikowej Komisji Polityki Społecznej i Prorodzinnej Piotr Kandyba, to już kolejna odsłona instrumentów wsparcia. "Są one bardzo ważnym elementem współpracy między samorządami gminnymi, powiatowymi i Mazowszem. W czasach, kiedy samorządy cierpią na brak pieniędzy, ze względu na politykę obecnych władz, nasze wsparcie w wielu dziedzinach jest wręcz pożądane. Mieszkańcy Mazowsza to dostrzegają, doceniają i chwalą i to jest najważniejsze, bo żyje się nam coraz lepiej" - powiedział Kandyba. "Jestem bardzo szczęśliwy, że subregion, z którego mieszkańcy zaufali mi w wyborach, otrzymał tak szerokie wsparcie" - zaznaczył.

Natomiast w ramach czwartej edycji autorskiego programu wsparcia samorządu województwa mazowieckiego samorządowcy zgłosili blisko 200 projektów, spośród których radni województwa wybrali 179 do dofinansowania. "Z subregionu warszawskiego zachodniego wsparcie w wysokości ponad 1,3 mln zł otrzymają aż 24 inicjatywy. Dotyczą one m.in. organizacji pikników ekologicznych, zakupu oczyszczaczy powietrza, budowy stacji ładowania pojazdów elektrycznych czy czyszczenia ulic" - poinformował urząd marszałkowski. Dodano, że otrzymane dofinansowanie pomoże mazowieckim gminom wdrożyć przepisy uchwały antysmogowej oraz działania naprawcze, wynikające z programu ochrony powietrza.

W ramach programu "Mazowsze dla działkowców" samorządy mogły ubiegać się o wsparcie m.in. na nowe oświetlenie, modernizacje ogrodzenia czy zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni. W 2022 roku samorząd województwa dofinansuje projekty 101 rodzinnych ogrodów działkowych, na których realizację przeznaczy ponad 1,5 mln zł. Wsparcie w wysokości 175 tys. zł otrzyma także 12 ogródków działkowych z subregionu warszawskiego zachodniego.

"Przebudowa parków, tworzenie ścieżek edukacyjno-ekologicznych, nowe nasadzenia drzew i krzewów czy modernizacje ulicznego oświetlenia - to przykłady projektów ekologicznych, które jeszcze w tym roku zostaną zrealizowane na Mazowszu" - podkreśla urząd marszałkowski. W sumie powstanie 157 inwestycji, na których realizacje władze regionu przeznaczą ponad 11,2 mln zł. Wsparcie w wysokości ponad 1,4 mln zł otrzyma także 17 projektów z subregionu warszawskiego zachodniego.