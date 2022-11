Mazowieckie: 45 zarzutów za handel podrobioną odzieżą; straty oszacowano na kilkanaście milionów

45 zarzutów dotyczących wprowadzenia do obrotu towarów z podrobionym znakiem towarowym usłyszał 50-latek, którego zatrzymali policjanci - powiedział nadkom. Sylwester Marczak, rzecznik KSP. Straty pokrzywdzonych firm oszacowano na 17 mln zł.

W magazynach przy Al. Krakowskiej w Jankach może być składowana i wprowadzana do obrotu odzież i galanteria z nielegalnie naniesionymi zastrzeżonymi znakami towarowymi - taką informację otrzymali policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Stołecznej Policji. Funkcjonariusze zatrzymali czterech mężczyzn, którzy przyjechali na teren posesji, gdzie znajdowały się magazyny.

"Dwóch z nich pojawiło się na posesji granatowym mercedesem, do którego zapakowali odzież, galanterię i obuwie nielegalnie opatrzone zastrzeżonymi znakami towarowymi różnych światowych marek. Artykuły wydał im z magazynów 50-letni mężczyzna" - poinformował nadkom. Sylwester Marczak, rzecznik prasowy KSP.

Funkcjonariusze ustalili, że mężczyźni kupowali podrobioną odzież od 50-latka i jego wspólnika od około 6 miesięcy.

Policjanci zabezpieczyli łącznie prawie 38 tysięcy sztuk odzieży, 199 par butów i 103 sztuki galanterii oznaczonych zastrzeżonymi znakami towarowymi różnych światowych marek. "Przedstawiciel firm pokrzywdzonych tym procederem oszacował straty na około 17 milionów złotych. Na poczet przyszłych kar policjanci zabezpieczyli 66 tys. 500 zł w gotówce" - podał nadkom. Marczak.

Sprawa trafiła do Prokuratury Rejonowej w Pruszkowie, gdzie zatrzymany 50-latek usłyszał 45 zarzutów dotyczących wprowadzenia do obrotu towarów podrobionych znakiem towarowym, z którego uczynił sobie stałe źródło utrzymania. Grozi za to od 6 miesięcy do 5 lat więzienia. Został też objęty policyjnym dozorem.