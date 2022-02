Mazowieckie: 50 niewybuchów z okresu II wojny światowej w lesie; ktoś ułożył je jeden na drugim

Ponad 50 niewybuchów pochodzących z okresu II wojny światowej znaleziono w lesie w gminie Przyłęk (Mazowieckie). Pociski leżały ułożone jeden na drugim. Nie wiadomo skąd się tam wzięły – poinformowała w piątek PAP oficer prasowy policji w Zwoleniu sierż. szt. Katarzyna Słyk.

W czwartek dyżurny zwoleńskiej komendy został poinformowany, że w lesie w miejscowości Krzywda odnalezione zostały przedmioty przypominające niewybuchy. O znalezisku poinformował mężczyzna, który je zauważył.

Okazało się, że są to pociski artyleryjskie i moździerzowe pochodzące prawdopodobnie z czasów II wojny światowej. Niewybuchy leżały w lesie około 50 m od brzegu rzeki Zwolenka. Były poukładane równo jeden na drugim. Do czasu przyjazdu saperów teren został zabezpieczony przez mundurowych.

Rzeczniczka powiedziała, że nie wiadomo, kto zgromadził 50 niewybuchów w jednym miejscu. "Policja ustala, w jakich okolicznościach niewybuchy znalazły się w lesie" - dodała.

To nie pierwszy przypadek, gdy na terenie powiatu dokonano podobnego znaleziska. "Miejscowi wielokrotnie odnajdują tego typu +wojenne pamiątki+ podczas zwykłych prac ogródkowych, czy też podczas pobytu w lesie. Najczęściej pochodzą one z czasów II wojny światowej" - powiedziała sierż. szt. Słyk.

Policjanci ostrzegają, że w przypadku znalezienia przedmiotu przypominającego niewybuch, pod żadnym pozorem nie wolno go dotykać, przenosić ani rozbrajać. Miejsce, gdzie się znajduje znalezisko dobrze jest zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych, a w szczególności dzieci.

"Jeśli jesteśmy się na otwartej przestrzeni lub w lesie, należy to miejsce oznaczyć w ten sposób, by nikt tam nie wszedł, a jednocześnie, by bez trudu można je było odnaleźć" - powiedziała policjanta. Dodała, że o znalezisku należy jak najszybciej poinformować najbliższą jednostkę policji. Policjanci zabezpieczą teren i powiadomią saperów. Policja ostrzega, że bardzo duże pociski mogą mieć pole rażenia dochodzące nawet do kilkuset metrów.