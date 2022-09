Mazowieckie: Areszt dla 17-latka, który potrącił motorowerzystę

Do aresztu tymczasowego trafił 17-letni uciekinier z młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Pomimo posiadanego zakazu kierowania, prowadził ukradzione przez siebie auto i spowodował wypadek w pow. wyszkowskim; uciekł, nie udzielając pomocy kierującemu skuterem 70-latkowi.

"W czwartek rano Sąd Rejonowy w Wyszkowie na wniosek policjantów i prokuratora zastosował wobec 17-latka najsurowszy środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Podejrzanemu mężczyźnie grozi do 12 lat pozbawienia wolności"- przekazał rzecznik wyszkowskiej policji kom. Damian Wroczyński.

W sobotę dyżurny policji w Wyszkowie otrzymał zgłoszenie o wypadku drogowym na drodze krajowej nr 62 w miejscowości Kręgi (gm. Somianka). Na miejscu oprócz policjantów pojawili się także strażacy oraz ratownicy medyczni, którzy udzielili pomocy medycznej rannemu 70-letniemu motorowerzyście.

Poważnie ranny mieszkaniec Wyszkowa został przetransportowany do szpitala. "Przed przybyciem służb ratowaniem życia motorowerzysty zajęli się inni kierowcy, którzy ruszyli również w pościg za kierowcą golfa. Uciekinier na tyle szybko odjechał, że zniknął z pola widzenia i skutecznie ukrył auto" - zrelacjonował rzecznik.

Jak się potem okazało, volkswagen został wcześniej skradziony. Dzięki anonimowemu zgłoszeniu udało się szybko odnaleźć samochód ukryty pod Wyszkowem. Policjanci przypuszczali, że sprawcą może być 17-letni mieszkaniec tego miasta.

"Okazało się, że 17-latek w chwili zdarzenia przebywał na ucieczce z młodzieżowego ośrodka wychowawczego i już w tak młodym wieku posiada sądowy zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi, ponieważ już wcześniej zdecydował się wsiąść za kierownicę samochodu i nie zatrzymać się do kontroli drogowej" - powiedział kom. Wroczyński.

Zgodnie z przypuszczeniami mundurowych chłopak przebywał w Warszawie. Wpadł w ręce stołecznych policjantów w poniedziałek podczas kradzieży w jednej z warszawskich drogerii. Został zatrzymany, a następnie przewieziony do Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie, gdzie trafił do celi.

17-latek usłyszał zarzuty spowodowania wypadku drogowego, ucieczki i nieudzielenia pomocy poszkodowanemu, a także naruszenia sądowego zakazu kierowania pojazdami mechanicznymi. Zarzucono mu również kradzież wartego 800 zł golfa.

Sprawcy poważnego wypadku, który zbiegł z miejsca zdarzenia, grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności. Do tego dochodzi jeszcze odpowiedzialność za nieudzielenie pomocy ofierze wypadku - do 3 lat pozbawienia wolności. Ponadto w zależności od okoliczności i skutków wypadku, z którego miejsca sprawca zbiegł, sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów na okres od 3 lat aż do dożywotniego zakazu.