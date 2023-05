Mazowieckie: Areszt dla 20-latka, który ukradł kluczyk od auta, a następnie sam pojazd

Do tymczasowego aresztu trafił 20-latek, który w Grójcu (Mazowieckie) ukradł najpierw kluczyk do samochodu, a następnie sam pojazd, który wyszukał spośród innych na parkingu za pomocą pilota centralnego zamka. Młodemu mężczyźnie grozi kara do 10 lat więzienia.

Rzeczniczka grójeckiej policji nadkom. Agnieszka Wójcik poinformowała w sobotę, że kilka dni temu w jednym ze sklepów w Grójcu 20-latek zabrał właścicielowi kluczyk do auta. "Nie wiedział jednak od jakiego on jest samochodu, więc chodził po parkingu i używając pilota centralnego zamka, szukał odpowiedniego pojazdu. Kiedy wreszcie go znalazł, odjechał skradzionym autem" - powiedziała rzeczniczka. Pokrzywdzony ocenił wartość skradzionego renaulta scenica i znajdujących się w nim przedmiotów na 23 tys. zł.

Mężczyzna wpadł w ręce policjantów na drugi dzień podczas kontroli drogowej w Szydłowcu. Policjanci zatrzymali go, ponieważ jechał autem bez tablic rejestracyjnych. "W trakcie sprawdzenia okazało się, że samochód jest poszukiwany. Mundurowi zatrzymali kierowcę oraz zabezpieczyli pojazd" - powiedziała nadkom. Wójcik. Dodała, że chwilę wcześniej 20-latek ukradł też artykuły spożywcze i alkohol w jednym z szydłowieckich dyskontów.

Mieszkaniec Radomia usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem. Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Grójcu zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na okres 3 miesięcy. Mężczyźnie grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.